Actualitate

SPAP Sebeș: Plăcuțe cu denumirea unor străzi, achiziționate de administrația locală

Publicat

acum 4 secunde

Dezvoltarea economică continuă a municipiului Sebeș a dus la extinderea spațiilor de locuit precum și a zonelor industriale, astfel că în peisajul urban și-au făcut apariția noi străzi, pentru care a fost necesară achiziția de plăcuțe cu nume de străzi.

Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș, în calitatea sa de administrator al domeniului public, are obligația de a găsi soluții eficiente pentru o cât mai bună organizare și eficientizare a acestuia.

Plăcuțele stradale contribuie la navigarea facilă a pietonilor și a conducătorilor auto, oferind informații clare și precise despre denumirea străzilor.

Acestea sunt un element esențial în infrastructura urbană și contribuie la crearea unui mediu sigur și organizat pentru comunitate, asigurând o semnalizare corespunzătoare a străzilor din municipiul Sebeș.

Plăcuțele achiziționate vor fi folosite și pentru înlocuirea celor deteriorate.

acum 4 secunde

SPAP Sebeș: Plăcuțe cu denumirea unor străzi, achiziționate de administrația locală
