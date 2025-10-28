Structurile MAI pot accesa camerele de supraveghere video publice și private fără acordul proprietarilor. Lege promulgată

Structurile MAI pot accesa camerele de supraveghere video publice și private: Nicușor Dan a semnat miercuri, 22 octombrie, decretul de promulgare a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul ordinii și siguranței publice.

Este vorba despre o lege din 2023, adoptată anterior de Parlament, care acordă drepturi de supraveghere video extinse pentru structuri MAI.

Legea permite structurilor MAI, precum Poliția de Frontieră, Jandarmeria, IGI și IGSU, să acceseze în timp real imaginile camerelor de supraveghere din spații publice sau private, fără a solicita acordul proprietarilor ori al persoanelor filmate.

Prevederile se aplică atât instituțiilor publice, cât și firmelor sau altor entități private.

Scopul legii este de a facilita identificarea suspecților, martorilor, persoanelor urmărite sau a bunurilor ce pot fi confiscate, precum și monitorizarea situațiilor de urgență, a crizelor și a tulburărilor de ordine publică.

Înregistrările pot fi păstrate cel mult șase luni, după care trebuie șterse.

Accesul la aceste date este permis doar pentru activități oficiale, cu respectarea regulilor privind protecția datelor personale (GDPR), scrie EVZ.

„În scopul monitorizării situației operative și asigurării managementului integrat al situațiilor speciale și de criză din domeniul ordinii publice și al situațiilor de urgență,

Ministerul Afacerilor Interne este autorizat să acceseze, în mod direct și gratuit, în timp real, imaginile video surprinse de sistemele de supraveghere a spațiilor publice, aparținând persoanelor juridice de drept public sau privat ori organelor administrației publice centrale sau locale cu excepția celor cu atribuții în domeniul apărării și securității naționale”, se arată în proiectul de lege.

