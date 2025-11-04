Super Luna din noaptea de 4 spre 5 noiembrie, cea mai spectaculoasă lună plină din acest an. De ce este numită și Luna Castorului

Super Luna din noaptea de 4 spre 5 noiembrie va fi cea mai spectaculoasă din anul 2025. A doua dintre cele trei superluni consecutive, ea va fi și cea mai mare și mai strălucitoare lună plină din acest an.

Se mai numește și Luna Castorului. Numele vine din tradiția vechilor triburi amerindiene, pentru care luna plină de la mijlocul lunii noiembrie marca un moment anual important:

era perioada în care castorii erau foarte activi înainte de venirea iernii, construindu-și adăposturile și pregătindu-se pentru lunile de frig.

Superluna Castorului va ajunge în faza de lună plină pe 5 noiembrie, la ora 15:19 (ora României). Ea se va vedea foarte bine, dacă cerul este senin, și în noaptea de 5 spre 6 noiembrie.

Super Luna din noaptea de 4 spre 5 noiembrie

Luna nu orbitează în jurul Pământului pe o traiectorie perfect circulară, ci are o orbită mai degrabă eliptică, în formă de ou. Prin urmare, ea nu se află întotdeauna la aceeași distanță de Pământ, scrie BBC.

Astfel, în punctul ei cel mai apropiat, numit perigeu, Luna se află la aproximativ 354.000 km de Pământ, iar în punctul cel mai îndepărtat, numit apogeu, se află la circa 402.000 km.

Atunci când Luna plină apare în momentul în care se află cel mai aproape de Pământ sau la o distanță de cel mult 90% față de perigeu, ea este numită „superlună”.

Așadar, termenul a fost introdus pentru prima dată în 1979 de astrologul Richard Nolle, pentru a descrie lunile pline care par vizibil mai mari și mai strălucitoare, deoarece coincid cu perigeul.

O superlună poate fi cu până la 14% mai mare și cu aproximativ 30% mai strălucitoare decât o lună plină obișnuită.

Luna Castorului din noiembrie 2025 va fi cea mai apropiată lună plină de Pământ din acest an, prin urmare va fi cea mai strălucitoare și va părea cea mai mare.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News