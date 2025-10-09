Connect with us

Supercupa României la volei feminin se joacă la Blaj: Volei Alba Blaj – CSO Voluntari deschid noul sezon competițional

Supercupa României la volei feminin se joacă la Blaj sâmbătă, 11 octombrie. Municipiul Blaj va găzdui startul noului sezon competițional la volei feminin, printr-un meci de gală, care le va aduce față în față pe Volei Alba Blaj, campioana en-titre și deținătoarea Cupei României, și pe CSO Voluntari, vicecampioana și finalista Cupei României.

Primarul municipiului Blaj, Gheorghe Rotar, a anunțat evenimentul și a transmis un mesaj de susținere pentru echipa locală:

„Ca de fiecare dată, începem sezonul cu multe speranțe și cu dorința de a ne ridica la nivelul anilor precedenți.

Avem un lot valoros și tânăr, dar sunt convins că, alături de antrenorul Guillermo Naranjo Hernández, echipa noastră poate atinge toate obiectivele acestui sezon: câștigarea Campionatului, a Cupei și a Supercupei României, precum și o prezență onorabilă în Liga Campionilor.”

Edilul i-a îndemnat pe blăjeni să fie alături de echipă la meciul care marchează debutul sezonului:

„Vă aștept la sală, să susțineți necondiționat cea mai bună echipă de volei din România de după Revoluție, convins că numai împreună suntem mai puternici! Suntem mândri de Volei Alba Blaj!”

Partida din Supercupa României se va disputa la Blaj Arena, într-o atmosferă care se anunță spectaculoasă, cu participarea fanilor și a oficialităților locale.

