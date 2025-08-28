Connect with us

Eveniment

29 august: Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul. Ce NU ai voie să faci. Zi marcată cu cruce roșie în Calendarul Ortodox 2025

Publicat

acum 22 de secunde

Pe 29 august, Biserica Ortodoxă prăznuiește Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul, „Înaintemergătorul” Domnului. Este ultima mare sărbătoare din acest an bisericesc, pentru ca pe 1 septembrie începe un nou an bisericesc. Este zi de post aspru (mulți țin chiar post negru), rânduită în amintirea muceniciei celui care a mustrat fără teamă nedreptatea.

Sărbătoarea poartă o puternică notă de sobrietate: se evită petrecerile și nunțile, iar în tradiția populară există numeroase rânduieli de abținere (cuțitul, vinul roșu, bucatele „rotunde”) ca gesturi de respect pentru jertfa Sfântului Ioan Botezătorul. Este o zi sobră, fără petreceri.

Deși este cu cruce roșie în calendar ortodox 2025, în ziua Tăierii capului Sfantului Ioan Botezătorul se ține post. Se spunea că ziua Tăierii Capului Sfântului Ioan Botezatorul prefigurează Vinerea Patimilor. În acest an sărbătoarea pică într-o zi de vineri.

Cine a fost Sfântul Ioan Botezătorul

Sfântul Ioan Botezătorul s-a născut în cetatea Orini, în familia preotului Zaharia. Elisabeta, mama sa, era descendentă a seminției lui Aaron. Prorocului Ioan s-a născut cu șase luni înaintea nașterii lui Iisus. Nașterea sa a fost vestită de catre îngerul Gavriil lui Zaharia, în timp ce acesta slujea la templu. Pentru că nu va da crezare celor vestite de îngerul Gavriil, Zaharia va rămâne mut până la punerea numelui fiului.

Ultimul și cel mai mare profet al Vechiului Legământ, Ioan a chemat lumea la pocăință și L-a arătat pe Iisus: „Iată Mielul lui Dumnezeu”. Viața lui a fost una de asceză în pustie, iar glasul său a apărat adevărul, indiferent de consecințe.

Rolul lui Ioan nu a fost doar acela de a pregăti poporul pentru venirea lui Hristos, ci și acela de a-L descoperi lumii ca Mesia și Fiu al lui Dumnezeu.

Această sărbătoare comemorează momentul când Sfântul Ioan Botezătorul a fost decapitat la cererea regelui Irod Antipa. Ziua Tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul este o zi de post.

Șase sărbători pe an pentru Ioan Botezătorul

Biserica ortodoxă serbează de obicei ziua morţii sfinţilor, adică data trecerii lor spre cele cereşti, ca ziua lor de naştere. Numai Maica Domnului şi Sfântul Ioan Botezătorul fac exceptie de la aceasta regulă.

Astfel, Biserica a închinat lui Ioan şase sărbători:

  • zămislirea lui – 23 septembrie;
  • naşterea – 24 iunie;
  • soborul lui – 7 ianuarie;
  • tăierea capului – 29 august;
  • prima şi a doua aflare a capului 24 februarie;
  • a treia aflare a capului său – 25 martie.

Viața Sfântului Ioan Botezătorul- principalele momente

Predicarea și botezul: Ioan a avut un mesaj simplu, dar puternic: chemarea oamenilor la pocăință și schimbarea vieții pentru a se pregăti pentru venirea Împărăției lui Dumnezeu. El a botezat oamenii în apele râului Iordan ca semn al pocăinței și iertării păcatelor.

Botezul lui Iisus: Printre cei care au venit să fie botezați de Ioan s-a numărat și Iisus Hristos. În momentul botezului lui Iisus, s-a petrecut un eveniment semnificativ: cerurile s-au deschis, Duhul Sfânt a coborât sub forma unei porumbițe, iar Tatăl a vorbit din ceruri, recunoscând Iisus ca Fiul Său preaiubit.

Condamnarea puterilor corupte: Ioan a criticat deschis nedreptățile și corupția autorităților religioase și politice ale vremii, inclusiv a regelui Irod Antipa și a soției sale Irodia. Acest lucru a dus la arestarea sa și la martiriul său ulterior.

Martiriul și moartea: Sfântul Ioan Botezătorul a fost închis în închisoare de către Irod Antipa din cauza criticii aduse căsătoriei regelui cu Irodias, fosta soție a fratelui său.

Irodia l-a urât pe Ioan pentru că l-a dezaprobat public pe Irod. În cele din urmă, Ioan a fost decapitat la cererea Irodiadei, iar capul său a fost adus pe o tavă.

Capul Sfântului Ioan Botezătorul: de trei ori pierdut, de trei ori aflat

Capul Sfântului Ioan a avut, după tradiția Bisericii, o istorie aparte. El a fost de trei ori pierdut și de trei ori aflat. Prima și a două aflare a capului este sărbătorită pe 24 februarie, iar A treia aflare a capului Sfântului Ioan Botezătorul este prăznuită pe 25 mai.

Sfântul Ioan Botezătorul, proorocul venirii lui Mesia

Sfântul Ioan Botezătorul este recunoscut în tradiția creștină ca un prooroc și precursor al venirii lui Mesia. El a jucat un rol semnificativ în înfățișarea lui Iisus Hristos și în transmiterea mesajului de pocăință și pregătire spirituală.

Tradiții, superstiții și obiceiuri populare: ce nu ai voie să faci pe 29 august

Este zi de post aspru și sobrietate. Se evită petrecerile, folosirea cuțitului la masă, vinul și mâncărurile roșii, alimentele rotunde, nunțile și dansul. În multe locuri nu se taie părul/unghiile, nu se spală rufe, nu se fac munci grele, nu se poartă roșu și nu se rostesc jurăminte mari. Toate acestea sunt obiceiuri populare, nu canoane; important rămân rugăciunea, împăcarea și milostenia, după putere.

Ținerea postului (rânduială bisericească)

  • Nu mănânci carne, ouă, lactate și pește. Zi de post aspru (mulți țin chiar post negru).
  • Nu se fac petreceri și chefuri; zi sobră, de rugăciune.

Obiceiuri de evlavie (cele mai răspândite)

  • Nu folosești cuțitul la masă (se rup bucățile sau se taie din ajun), în amintirea „tăierii”.
  • Nu bei vin roșu și nu mănânci mâncăruri roșii (amintesc de sânge: vin roșu, sfeclă, pepene roșu etc.).
  • Nu mănânci alimente „rotunde” (mere întregi, chiftele perfect rotunde) – simbolic, „capul pe tipsie”.
  • Nu se fac nunți (se evită cununiile din pricina caracterului de doliu al zilei).
  • Nu se dansează și nu se pune muzică tare.

Superstiții și interdicții locale (ţinute „după loc”)

  • Nu tai nimic „de cap” (capete de pește/pasăre) și nu sacrifici animale în această zi.
  • Nu-ți tai părul/unghiile și nu coși/croșetezi – se zice că „aduci tăiere în casă”.
  • Nu speli rufe și nu faci muncă grea (zi de cumpătare și liniște).
  • Nu porți haine roșii (culoarea sângelui).
  • Nu rostești jurăminte mari și nu promiți „orice” – în amintirea jurământului nechibzuit al lui Irod.
  • Nu se ceartă în casă – e zi de iertare și împăcare.

Rugăciune scurtă pentru 29 august

  • „Sfinte Ioane, ajută-ne să iubim adevărul și dreptatea și să ne ferim de răul făcut cu vorba și cu fapta. Amin.”
Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 23 de secunde

29 august: Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul. Ce NU ai voie să faci. Zi marcată cu cruce roșie în Calendarul Ortodox 2025
Evenimentacum 31 de minute

ANAF le-a solicitat soților Iohannis eliberarea casei pierdute în instanță și plata datoriei. Ce sumă trebuie să plătească
Evenimentacum O oră

Noi criterii de acordare a majorărilor salariale pentru bugetarii care lucrează cu fonduri europene. Precizările Guvernului
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o săptămână

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Apă maronie la robinet, după ce o țeavă s-a spart în centrul municipiului Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 2 zile

Ministrul Dezvoltării anunță că 40.000 de bugetari vor fi concediați. Printre aceștia, consilieri ai aleșilor și polițiști locali
Administrațieacum 4 zile

Rețeaua de apă și canalizare va fi extinsă pe o stradă din cartierul Micești, Alba Iulia. Lucrare de peste 100.000 de lei
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Actualitateacum 10 ore

PSD va prezenta un pachet de măsuri fiscale propriu. Declarațiile lui Sorin Grindeanu
Economieacum 11 ore

Ce documente trebuie depuse de contribuabili la 1 septembrie și ce categorii sunt vizate
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

bani pensii
Evenimentacum 2 zile

Interdicția de cumul al pensiei cu salariul pentru bugetari ar putea fi scoasă din Pachetul II de măsuri
Economieacum 2 zile

Coaliția modifică Pachetul II de măsuri fiscale: capital social diferențiat, CASS redus, tranziție pentru pensiile magistraților
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum o zi

UPDATE: CSM Unirea Alba Iulia a pierdut cu 0-1 în fața FC Botoșani în play-off-ul Cupei României
Evenimentacum 3 zile

FOTO: Jucătoarea de tenis Miriam Bulgaru a câștigat finala Țiriac Foundation Futures W50 de la Bistrița
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 23 de secunde

29 august: Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul. Ce NU ai voie să faci. Zi marcată cu cruce roșie în Calendarul Ortodox 2025
Evenimentacum o zi

1 septembrie: Teatrul de Păpuși „Prichindel” din Alba Iulia sărbătorește 73 de ani de activitate. Expoziție și întâlnire cu actori
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 13 ore

Atenționare DNSC: conectarea la rețele publice WiFi poate pune în pericol datele personale. Recomandări
Evenimentacum 14 ore

Când se lansează iPhone 17, noile smartwatch-uri Apple și celelalte telefoane ale seriei. Anunțul oficial al companiei
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 4 ore

Ministrul Sănătății: Serviciile psihologice pentru pacienții oncologici vor fi decontate prin sistemul public de sănătate
comunicat proiect
Actualitateacum 13 ore

Anunț închidere proiect ”Extindere și dotare unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia”
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 7 ore

Regulamentul de premiere a elevilor olimpici, aprobat în Consiliul Local Alba Iulia. Bugetul este de 50.000 de lei
Educațieacum o zi

TOP LICEE în Alba după rezultate finale Bacalaureat 2025, sesiunea a doua. Câte licee au rată de promovare mai mare
Mai mult din Educatie