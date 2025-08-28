29 august: Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul. Ce NU ai voie să faci. Zi marcată cu cruce roșie în Calendarul Ortodox 2025

Pe 29 august, Biserica Ortodoxă prăznuiește Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul, „Înaintemergătorul” Domnului. Este ultima mare sărbătoare din acest an bisericesc, pentru ca pe 1 septembrie începe un nou an bisericesc. Este zi de post aspru (mulți țin chiar post negru), rânduită în amintirea muceniciei celui care a mustrat fără teamă nedreptatea.

Sărbătoarea poartă o puternică notă de sobrietate: se evită petrecerile și nunțile, iar în tradiția populară există numeroase rânduieli de abținere (cuțitul, vinul roșu, bucatele „rotunde”) ca gesturi de respect pentru jertfa Sfântului Ioan Botezătorul. Este o zi sobră, fără petreceri.

Deși este cu cruce roșie în calendar ortodox 2025, în ziua Tăierii capului Sfantului Ioan Botezătorul se ține post. Se spunea că ziua Tăierii Capului Sfântului Ioan Botezatorul prefigurează Vinerea Patimilor. În acest an sărbătoarea pică într-o zi de vineri.

Cine a fost Sfântul Ioan Botezătorul

Sfântul Ioan Botezătorul s-a născut în cetatea Orini, în familia preotului Zaharia. Elisabeta, mama sa, era descendentă a seminției lui Aaron. Prorocului Ioan s-a născut cu șase luni înaintea nașterii lui Iisus. Nașterea sa a fost vestită de catre îngerul Gavriil lui Zaharia, în timp ce acesta slujea la templu. Pentru că nu va da crezare celor vestite de îngerul Gavriil, Zaharia va rămâne mut până la punerea numelui fiului.

Ultimul și cel mai mare profet al Vechiului Legământ, Ioan a chemat lumea la pocăință și L-a arătat pe Iisus: „Iată Mielul lui Dumnezeu”. Viața lui a fost una de asceză în pustie, iar glasul său a apărat adevărul, indiferent de consecințe.

Rolul lui Ioan nu a fost doar acela de a pregăti poporul pentru venirea lui Hristos, ci și acela de a-L descoperi lumii ca Mesia și Fiu al lui Dumnezeu.

Această sărbătoare comemorează momentul când Sfântul Ioan Botezătorul a fost decapitat la cererea regelui Irod Antipa. Ziua Tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul este o zi de post.

Șase sărbători pe an pentru Ioan Botezătorul

Biserica ortodoxă serbează de obicei ziua morţii sfinţilor, adică data trecerii lor spre cele cereşti, ca ziua lor de naştere. Numai Maica Domnului şi Sfântul Ioan Botezătorul fac exceptie de la aceasta regulă.

Astfel, Biserica a închinat lui Ioan şase sărbători:

zămislirea lui – 23 septembrie;

naşterea – 24 iunie;

soborul lui – 7 ianuarie;

tăierea capului – 29 august;

prima şi a doua aflare a capului 24 februarie;

a treia aflare a capului său – 25 martie.

Viața Sfântului Ioan Botezătorul- principalele momente

Predicarea și botezul: Ioan a avut un mesaj simplu, dar puternic: chemarea oamenilor la pocăință și schimbarea vieții pentru a se pregăti pentru venirea Împărăției lui Dumnezeu. El a botezat oamenii în apele râului Iordan ca semn al pocăinței și iertării păcatelor.

Botezul lui Iisus: Printre cei care au venit să fie botezați de Ioan s-a numărat și Iisus Hristos. În momentul botezului lui Iisus, s-a petrecut un eveniment semnificativ: cerurile s-au deschis, Duhul Sfânt a coborât sub forma unei porumbițe, iar Tatăl a vorbit din ceruri, recunoscând Iisus ca Fiul Său preaiubit.

Condamnarea puterilor corupte: Ioan a criticat deschis nedreptățile și corupția autorităților religioase și politice ale vremii, inclusiv a regelui Irod Antipa și a soției sale Irodia. Acest lucru a dus la arestarea sa și la martiriul său ulterior.

Martiriul și moartea: Sfântul Ioan Botezătorul a fost închis în închisoare de către Irod Antipa din cauza criticii aduse căsătoriei regelui cu Irodias, fosta soție a fratelui său.

Irodia l-a urât pe Ioan pentru că l-a dezaprobat public pe Irod. În cele din urmă, Ioan a fost decapitat la cererea Irodiadei, iar capul său a fost adus pe o tavă.

Capul Sfântului Ioan Botezătorul: de trei ori pierdut, de trei ori aflat

Capul Sfântului Ioan a avut, după tradiția Bisericii, o istorie aparte. El a fost de trei ori pierdut și de trei ori aflat. Prima și a două aflare a capului este sărbătorită pe 24 februarie, iar A treia aflare a capului Sfântului Ioan Botezătorul este prăznuită pe 25 mai.

Sfântul Ioan Botezătorul, proorocul venirii lui Mesia

Sfântul Ioan Botezătorul este recunoscut în tradiția creștină ca un prooroc și precursor al venirii lui Mesia. El a jucat un rol semnificativ în înfățișarea lui Iisus Hristos și în transmiterea mesajului de pocăință și pregătire spirituală.

Tradiții, superstiții și obiceiuri populare: ce nu ai voie să faci pe 29 august

Este zi de post aspru și sobrietate. Se evită petrecerile, folosirea cuțitului la masă, vinul și mâncărurile roșii, alimentele rotunde, nunțile și dansul. În multe locuri nu se taie părul/unghiile, nu se spală rufe, nu se fac munci grele, nu se poartă roșu și nu se rostesc jurăminte mari. Toate acestea sunt obiceiuri populare, nu canoane; important rămân rugăciunea, împăcarea și milostenia, după putere.

Ținerea postului (rânduială bisericească)

Nu mănânci carne, ouă, lactate și pește. Zi de post aspru (mulți țin chiar post negru).

Nu se fac petreceri și chefuri; zi sobră, de rugăciune.

Obiceiuri de evlavie (cele mai răspândite)

Nu folosești cuțitul la masă (se rup bucățile sau se taie din ajun), în amintirea „tăierii”.

Nu bei vin roșu și nu mănânci mâncăruri roșii (amintesc de sânge: vin roșu, sfeclă, pepene roșu etc.).

Nu mănânci alimente „rotunde” (mere întregi, chiftele perfect rotunde) – simbolic, „capul pe tipsie”.

Nu se fac nunți (se evită cununiile din pricina caracterului de doliu al zilei).

Nu se dansează și nu se pune muzică tare.

Superstiții și interdicții locale (ţinute „după loc”)

Nu tai nimic „de cap” (capete de pește/pasăre) și nu sacrifici animale în această zi.

Nu-ți tai părul/unghiile și nu coși/croșetezi – se zice că „aduci tăiere în casă”.

Nu speli rufe și nu faci muncă grea (zi de cumpătare și liniște).

Nu porți haine roșii (culoarea sângelui).

Nu rostești jurăminte mari și nu promiți „orice” – în amintirea jurământului nechibzuit al lui Irod.

Nu se ceartă în casă – e zi de iertare și împăcare.

Rugăciune scurtă pentru 29 august

„Sfinte Ioane, ajută-ne să iubim adevărul și dreptatea și să ne ferim de răul făcut cu vorba și cu fapta. Amin.”

