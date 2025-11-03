Connect with us

Eveniment

Talciocul din Alba Iulia va fi deschis și sâmbăta și în unele zile de sărbători. Modificările în programul de funcționare

Publicat

acum 2 minute

Talciocul din Alba Iulia va fi deschis și sâmbăta și de sărbători, au anunțat reprezentanții acestuia. Modificările de program vor fi aplicate din 8 noiembrie.

De sâmbătă, 8 noiembrie, Talcioc Tara Alba Iulia va funcționa atât sâmbăta, cât și duminica, precum și în zilele de sărbători legale.

Excepție vor fi sărbătorile de Crăciun, Anul Nou, Bobotează, Paște și Rusalii (când talciocul nu va fi deschis), potrivit organizatorilor.

Până acum, talciocul din Alba Iulia era deschis doar duminica, între orele 6.00 și 14.00.

 

 

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 2 minute

Talciocul din Alba Iulia va fi deschis și sâmbăta și în unele zile de sărbători. Modificările în programul de funcționare
sri
Evenimentacum 25 de minute

Înscrieri la programele SRI de licență, masterat profesional și postliceal tehnic: Locuri disponibile. Condiții obligatorii
Evenimentacum 53 de minute

Vremea până în 16 noiembrie în Transilvania și în țară: se răcește și vor fi diferențe mari de temperatură. Prognoza pe regiuni
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

amenda politie politia noaptea politist
Administrațieacum 9 ore

Noi norme pentru plata amenzilor de circulaţie. Plățile se vor putea face direct de pe telefon, prin internet banking sau cod QR
Administrațieacum 10 ore

VIDEO: Bănci dotate cu kit fotovoltaic și sisteme de încărcare USB și wireless, montate la Lupșa, în Apuseni
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 6 ore

Andreea Oprean, de la Oprean SRL Sebeș, nominalizată la titlul „Femeia Anului în Transporturi 2025”. Cum o poți vota
Actualitateacum 9 ore

Wizz Air testează în România un nou serviciu: „Wizz Class”, un fel de ”business class” la un preț mai mic
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Alegeri parlamentare 2024
Evenimentacum o zi

Sondaj CURS: AUR rămâne principalul partid în opțiunile de vot. Jumătate dintre români ar susține suspendarea președintelui
Evenimentacum 3 zile

VIDEO: Deputatul Matieș rămâne la conducerea AUR Alba. A spus că s-a ales cu un dosar penal și familia i-a fost atacată
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Băiatul cu părul albastru, Andrei Raţiu
Evenimentacum o zi

Fotbalistul originar din Alba, Andrei Rațiu, este cel mai rapid fotbalist din Europa în acest sezon. Analiză Mundo Deportivo
Evenimentacum 5 zile

Jucătoarea de tenis din Alba Iulia, Miriam Bulgaru, s-a calificat în optimile de finală ale turneului ITF de la Irapuato din Mexic
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Actualitateacum o zi

Orașul Novaci devine staţiune turistică de interes naţional. Zona Rânca, inclusă. HG adoptat
Numerele extrase la LOTO
Evenimentacum o zi

Report URIAȘ la Loto 6/49, la extragerea de duminică, 2 noiembrie
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum o săptămână

XEO Talks 2025 la Alba Iulia: Participă peste 100 de elevi pasionați de tehnologie de la 15 echipe de robotică din toată țara
Evenimentacum 2 săptămâni

Câte numere de telefon sunt portate anual în România. Cine este campionul, cu peste 13,6 milioane de numere transferate până azi
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum o zi

O analiză genetică ar putea detecta boala Parkinson înainte de apariţia primelor simptome
Actualitateacum 2 zile

Laureatul Nobel Richard Timothy Hunt merge la Cluj-Napoca. Prelegere specială la conferința „Smart Diaspora 2025”
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 2 ore

Modele de subiecte Evaluare Națională 2026. Teste de rezolvat în pregătirea la examen pentru elevii de clasa a VIII-a
tabla clasa scoala
Actualitateacum 2 zile

Ministrul Daniel David: „Vom avea titularizare în 2026”
Mai mult din Educatie