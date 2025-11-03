Talciocul din Alba Iulia va fi deschis și sâmbăta și în unele zile de sărbători. Modificările în programul de funcționare

Talciocul din Alba Iulia va fi deschis și sâmbăta și de sărbători, au anunțat reprezentanții acestuia. Modificările de program vor fi aplicate din 8 noiembrie.

De sâmbătă, 8 noiembrie, Talcioc Tara Alba Iulia va funcționa atât sâmbăta, cât și duminica, precum și în zilele de sărbători legale.

Excepție vor fi sărbătorile de Crăciun, Anul Nou, Bobotează, Paște și Rusalii (când talciocul nu va fi deschis), potrivit organizatorilor.

Până acum, talciocul din Alba Iulia era deschis doar duminica, între orele 6.00 și 14.00.

