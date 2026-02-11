Tânăr din Alba Iulia, cu dosar penal. A fost prins la volanul unei autoutilitare cu remorcă, fără a deține permis corespunzător

Un tânăr de 28 de ani din Alba Iulia s-a ales cu dosar penal după ce a fost prins de polițiști în timp ce conducea o autoutilitară cu remorcă, fără a deține permis de conducere corespunzător.

Potrivit IPJ Alba, la data de 10 februarie 2026, în jurul orei 10:10, polițiști din cadrul Biroului Drumuri Naționale și Europene au oprit, pentru control, pe strada Alexandru Ioan Cuza din municipiu, o autoutilitară ce tracta o remorcă, ansamblul de vehicule fiind condus de un bărbat, în vârstă de 28 de ani, din municipiul Alba Iulia.

Din cercetări a reieșit că bărbatul nu deține permis de conducere corespunzător categoriei sau subcategoriei din care face parte ansamblul de vehicule.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

