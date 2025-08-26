Tânăr din Cugir, cu dosar penal după ce a condus cu permisul suspendat. Cum a fost prins de polițiști

Un tânăr din Cugir s-a ales cu al doilea dosar penal după ce a condus în timp ce avea permisul suspendat. Acesta a fost oprit de polițiști, pe o stradă din oraș.

Potrivit IPJ Alba, luni, 25 august, în jurul orei 19.30, polițiștii rutieri din Cugir, în baza unor informații pe care le dețineau au oprit pentru control, pe strada Rozelor din oraș, un autoturism condus de un tânăr de 23 de ani, din Cugir.

Tânărul a fost condus la sediul Poliției Orașului Cugir.

Fin verificările efectuate de polițiști, a reieșit că acesta are suspendat dreptul de a conduce autovehicule, ca urmare a săvârșirii, în cursul lunii martie 2025, a unei infracțiuni la regimul rutier.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere fără permis de conducere.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News