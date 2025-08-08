Connect with us

Cugir

Tânăr din Cugir, REȚINUT după ce a condus băut și a lovit o balustradă metalică. Dosar penal și pentru pasager. Ce a făcut acesta

Publicat

acum 3 ore

Un tânăr de 25 de ani din Cugir a fost reținut de polițiști după ce a condus băut și a pierdut controlul volanului, intrând în coliziune cu balustrada de pe marginea drumului.

Pasagerul din dreapta în vârstă de 28 de ani era chiar proprietarul mașinii, băut la rândul său. Acesta este cercetat de polițiști după ce i-a încredințat mașina unei persoane aflate sub influența alcoolului.

Potrivit IPJ Alba, la data de 8 august 2025, polițiștii Secției 2 de Poliție Rurală Vințu de Jos au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat de 25 de ani, din orașul Cugir, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.

În noaptea de 7 spre 8 august 2025, un bărbat, în vârstă de 25 de ani, din orașul Cugir, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Lucian Blaga din localitatea Vințu de Jos, ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers și a intrat în coliziune cu balustrada metalică din partea stângă a sensului de mers Alba Iulia-Cugir, rezultând pagube materiale.

Bărbatul de 25 de ani a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 1,17 mg/l alcool pur în aerul expirat.

A fost testat și pasagerul, un bărbat, în vârstă de 28 de ani, din orașul Cugir, proprietarul autoturismului, care i-ar fi încredințat autoturismul bărbatului de 25 de ani, în cazul acestuia rezultând valoarea de 0,52 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care cei doi bărbați au fost conduși la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză, se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și încredințarea unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere pentru conducerea pe drumurile publice unei persoane despre care ştie că se află sub influenţa alcoolului ori a unor substanţe psihoactive.

