Târgul Apulum Agraria 2025, la Ighiu: Utilaje agricole, animal show și momente de gimnastică pe cal. PROGRAM
Târgul Apulum Agraria revine la Ighiu în 2025. În perioada 20 – 21 septembrie va avea loc a XXXIII-a ediție a evenimentului, unde vizitatorii vor putea urmări demonstrații tehnice, culinare și momente de gimnastică pe cal.
Programul de acces la Târgul Apulum Agraria de la Ighiu va fi sâmbătă și duminică, între orele 10:00 – 18:00.
Program Apulum Agraria Ighiu:
Sâmbătă, 20 septembrie 2025
11.00: Deschiderea oficială
11.00 – 14.00: Pagini de TOAMNĂ … biblioteca la Apulum Agraria
- expoziție tematică de carte, ateliere pentru copii (lectură, pictat și colorat, modelaj lut, cusut)
- Biblioteca Comunală „Mihai Eminescu” Ighiu
11.00 – 16.00: De vorbă cu specialiștii – subvenții și soluții pentru dezvoltarea satului românesc
- stand de consultanță al instituțiilor din domeniul agricol
12.00 – Animal Show
- prezentare rase bovine, ovine, caprine, animale mici
13.00 – Delicii de toamnă
- must: demonstrație de stors struguri
- ghiveci de legume: demonstrație culinară
14.00: AgroBusiness – idei de afaceri în agricultură
- prezentare bune practici
15.00: Bunătăți de acasă – Pupuri tradiționale
- prezentare și degustare
Duminică, 21 septembrie 2025
11.00 – 14.00: A fost odată ca niciodată, într-o TOAMNĂ…
- expoziție tematică de carte, ateliere pentru copii (lectură, pictat și colorat, modelaj lut, cusut)
- Biblioteca Comunală „Mihai Eminescu” Ighiu
12.00 – 14.00: Patologia micilor rumegătoare – provocări și perspective
- seminar – Asociația crescătorilor de animale APULUM
13.00: Eleganță în șa
- demonstrație gimnastică pe cal
- Asociația de recuperare și agrement prin călărie
14.00 – 16.00: De vorbă cu specialiștii – subvenții și soluții pentru dezvoltarea satului românesc
- stand de consultanță al instituțiilor din domeniul agricol
14.00: Clovnii petrecăreți, regia Adam Boboc
- spectacol de teatru pentru copii / 45 min / vârsta 3+
- Teatrul de păpuși „Prichindel” Alba Iulia
14.00: Soluții inteligente pentru agricultură
- demonstrație dronă agricolă
- Agrosalmar SRL
15.00 – 17.00: Patologia ovinelor – diagnostic și tratament
- seminar – Asociația crescătorilor de animale APULUM
