Târgul Apulum Agraria 2025, la Ighiu: Utilaje agricole, animal show și momente de gimnastică pe cal. PROGRAM

Târgul Apulum Agraria revine la Ighiu în 2025. În perioada 20 – 21 septembrie va avea loc a XXXIII-a ediție a evenimentului, unde vizitatorii vor putea urmări demonstrații tehnice, culinare și momente de gimnastică pe cal.

Programul de acces la Târgul Apulum Agraria de la Ighiu va fi sâmbătă și duminică, între orele 10:00 – 18:00.

Program Apulum Agraria Ighiu:

Sâmbătă, 20 septembrie 2025

11.00: Deschiderea oficială

11.00 – 14.00: Pagini de TOAMNĂ … biblioteca la Apulum Agraria

expoziție tematică de carte, ateliere pentru copii (lectură, pictat și colorat, modelaj lut, cusut)

Biblioteca Comunală „Mihai Eminescu” Ighiu

11.00 – 16.00: De vorbă cu specialiștii – subvenții și soluții pentru dezvoltarea satului românesc

stand de consultanță al instituțiilor din domeniul agricol

12.00 – Animal Show

prezentare rase bovine, ovine, caprine, animale mici

13.00 – Delicii de toamnă

must: demonstrație de stors struguri

ghiveci de legume: demonstrație culinară

14.00: AgroBusiness – idei de afaceri în agricultură

prezentare bune practici

15.00: Bunătăți de acasă – Pupuri tradiționale

prezentare și degustare

Vezi și VIDEO: Tocană de legume la ceaun, rețetă tradițională din Alba. Demonstrație culinară la Târgul Apulum Agraria în Alba Iulia

Duminică, 21 septembrie 2025

11.00 – 14.00: A fost odată ca niciodată, într-o TOAMNĂ…

expoziție tematică de carte, ateliere pentru copii (lectură, pictat și colorat, modelaj lut, cusut)

Biblioteca Comunală „Mihai Eminescu” Ighiu

12.00 – 14.00: Patologia micilor rumegătoare – provocări și perspective

seminar – Asociația crescătorilor de animale APULUM

13.00: Eleganță în șa

demonstrație gimnastică pe cal

Asociația de recuperare și agrement prin călărie

14.00 – 16.00: De vorbă cu specialiștii – subvenții și soluții pentru dezvoltarea satului românesc

stand de consultanță al instituțiilor din domeniul agricol

14.00: Clovnii petrecăreți, regia Adam Boboc

spectacol de teatru pentru copii / 45 min / vârsta 3+

Teatrul de păpuși „Prichindel” Alba Iulia

14.00: Soluții inteligente pentru agricultură

demonstrație dronă agricolă

Agrosalmar SRL

15.00 – 17.00: Patologia ovinelor – diagnostic și tratament

seminar – Asociația crescătorilor de animale APULUM

