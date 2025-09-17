Connect with us

Târgul Apulum Agraria 2025, la Ighiu: Utilaje agricole, animal show și momente de gimnastică pe cal. PROGRAM

acum 40 de secunde

Târgul Apulum Agraria revine la Ighiu în 2025. În perioada 20 – 21 septembrie va avea loc a XXXIII-a ediție a evenimentului, unde vizitatorii vor putea urmări demonstrații tehnice, culinare și momente de gimnastică pe cal. 

Programul de acces la Târgul Apulum Agraria de la Ighiu va fi sâmbătă și duminică, între orele 10:00 – 18:00.

Program Apulum Agraria Ighiu:

Sâmbătă, 20 septembrie 2025

11.00: Deschiderea oficială

11.00 – 14.00: Pagini de TOAMNĂ … biblioteca la Apulum Agraria

  • expoziție tematică de carte, ateliere pentru copii (lectură, pictat și colorat, modelaj lut, cusut)
  • Biblioteca Comunală „Mihai Eminescu” Ighiu

11.00 – 16.00: De vorbă cu specialiștii – subvenții și soluții pentru dezvoltarea satului românesc

  • stand de consultanță al instituțiilor din domeniul agricol

12.00 – Animal Show

  • prezentare rase bovine, ovine, caprine, animale mici

13.00 – Delicii de toamnă

  • must: demonstrație de stors struguri
  • ghiveci de legume: demonstrație culinară

14.00: AgroBusiness – idei de afaceri în agricultură

  • prezentare bune practici

15.00: Bunătăți de acasă – Pupuri tradiționale

  • prezentare și degustare

Vezi și VIDEO: Tocană de legume la ceaun, rețetă tradițională din Alba. Demonstrație culinară la Târgul Apulum Agraria în Alba Iulia

Duminică, 21 septembrie 2025

11.00 – 14.00: A fost odată ca niciodată, într-o TOAMNĂ…

  • expoziție tematică de carte, ateliere pentru copii (lectură, pictat și colorat, modelaj lut, cusut)
  • Biblioteca Comunală „Mihai Eminescu” Ighiu

12.00 – 14.00: Patologia micilor rumegătoare – provocări și perspective

  • seminar – Asociația crescătorilor de animale APULUM

13.00: Eleganță în șa

  • demonstrație gimnastică pe cal
  • Asociația de recuperare și agrement prin călărie

14.00 – 16.00: De vorbă cu specialiștii – subvenții și soluții pentru dezvoltarea satului românesc

  • stand de consultanță al instituțiilor din domeniul agricol

14.00: Clovnii petrecăreți, regia Adam Boboc

  • spectacol de teatru pentru copii / 45 min / vârsta 3+
  • Teatrul de păpuși „Prichindel” Alba Iulia

14.00: Soluții inteligente pentru agricultură

  • demonstrație dronă agricolă
  • Agrosalmar SRL

15.00 – 17.00: Patologia ovinelor – diagnostic și tratament

  • seminar – Asociația crescătorilor de animale APULUM
