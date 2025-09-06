Connect with us

VIDEO: Tocană de legume la ceaun, rețetă tradițională din Alba. Demonstrație culinară la Târgul Apulum Agraria în Alba Iulia

acum 24 de secunde

Una dintre demonstrațiile culinare la Târgul Apulum Agraria din Alba Iulia este tocana de legume. Aceasta a fost prezentată de un producător local, în cadrul evenimentului, sâmbătă după-amiaza.

Mihai Hodiș, legumicultor și pasionat de bucătărie, spune că tocana de legume este preparată după o rețetă veche, tradițională, însă se poate adapta în funcție de ce legume are fiecare în gospodărie, cămară sau frigider.

Este o rețetă simplă, iar preparatul este foarte gustos și sănătos.


Legumele au fost tăiate bucățele și puse la fiert, pe rând, cu puțin ulei, într-o oală mare din metal, sub care arde focul.

”Fiecare legumă are aroma ei. Împreună, va fi ca o explozie de gust”, spune bucătarul.

În cazul de față, producătorul a folosit mai întâi ceapă, gogoșar, ardei capia, ardei gras, apoi vinete, dovlecei, roșii, toate tăiate cubulețe, pentru textură.

Se lasă la fiert, la foc mic, circa două-trei ore. Se folosesc condimente simple, sare și piper, după gust.

Totul se pregătește cu răbdare, amestecând din când în când. La final, va fi un ghiveci de legume gustos, ce poate fi consumat cald sau rece.

La Târgul Apulum Agraria din Alba Iulia, în șanțurile Cetății, sâmbătă, până la ora 18.00 și din nou duminică, între orele 10.00 și 18.00 puteți vedea și cumpăra legume și fructe de sezon, dar și produse decorative și handmade.

Vezi VIDEO: Târgul Apulum Agraria la Alba Iulia. Produse tradiționale, legume și fructe de sezon. Oferta și prețurile

