Connect with us

Eveniment

Târgul de Crăciun din curtea Palatului Principilor: Se închiriază căsuțele pentru comercianți. Procedura și perioada târgului

Publicat

acum 2 ore

Alba Iulia va avea cu ocazia sărbătorilor de iarnă din 2025 două târguri tematice de Crăciun. Unul în Șanțurile Cetății, organizat și administrat de un privat și altul în curtea Palatului Principilor. Însă fără comercianți un târg nu poate exista. Drept urmare, administrația locală, invită comercianții să închirieze căsuțe în cadrul târgului din curtea Palatului. 

Astfel, târgul din curtea Palatului Principilor din Alba Iulia va fi deschis de vineri, 5 decembrie 2025 și până duminică, 11 ianuarie 2026.

Administrația palatului pune la dispoziție 14 căsuțe din lemn (3×2 m), racordate la energie electrică, gata să găzduiască produse locale, delicii culinare, suveniruri și tot ce aduce bucurie vizitatorilor.

Înscrierile se realizează prin completarea formularului disponibil AICI. Locurile sunt limitate, iar închirierea se face după principiul „primul venit, primul servit”.

De asemenea, costul de închiriere pentru toată perioada târgului este de 1980 lei.

Care este procedura de atribuire

  • Etapa I – Depunerea solicitărilor de participare, on- line la adresa de e – mail: craciun@palatulprincipilor.ro sau la sediul instituției publice;
  • Etapa II – Stabilirea ofertanților calificați se face în funcție de ordinea depunerii formularului de participare, precum și a specificului produselor vândute. În situația în care un ofertant nu îndeplinește una sau mai multe dintre cerințele din Regulamentul de participare sau nu a prezentat unul sau mai multe documente solicitate în formularul de înscriere, nu se poate califica. Comercianții care au îndeplinit cumulativ condițiile prevăzute în Regulament vor fi stabiliți de organizator și vor încheia contractul d e utilizare temporară a spațiului la prețul de 1. 980 ,00 lei (unamie nouă sute opt zeci lei ) pe toată perioada desfășurării târgului. Calculul tarifului de utilizare temporară: 6mp x 10 lei/mp/zi x 33 zile = 1.980,00 lei.
  • Etapa III – Atribuirea căsuțelor se va face prin selectarea poziției dorite de către solicitant, în ordinea depunerii formularului de înscriere;
  • Etapa IV – Amenajarea se face în perioada 02 – 04 decembrie 2025;
  • Etapa V – Desfășurarea evenimentului , în perioada 05 decembrie 2025 – 11 ianuarie 2026;
  • Etapa VI – Eliberarea și curățenia în spațiu se face în termen de 2 zile de la expirarea contractului.

Regulamentul de funcționare a Târgului de Crăciun poate fi consultat AICI.

Totodată, pentru mai multe detalii sau rezervări puteți contacta reprezentanții târgului la:

  • 0358 880 050
  • craciun@palatulprincipilor.ro
Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 13 minute

Intervenție de urgență a pompierilor din Câmpeni: O persoană a fost prinsă sub un utilaj agricol, în localitatea Ponorel
Blajacum 15 minute

VIDEO: Claudiu Lucian Pop este noul lider al Bisericii Greco-Catolice din România. Anunțul de la Vatican
Educațieacum 25 de minute

Ministrul Educației a anunțat cum vor fi obținute fonduri pentru completarea burselor studenților
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 3 ore

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 18 ore

VIDEO: Pregătirile pentru Parcul de Crăciun de la Alba Iulia au început miercuri seară. Au fost aduse primele materiale
Administrațieacum 2 zile

Centru de date și arhivă la Alba Iulia. Documentația PUZ pentru amenajarea locației, pregătită pentru aprobare
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 3 ore

Percheziții la furnizori din sectorul energie. Acuzații de înșelăciune și spălare de bani. Prețuri crescute artificial
Actualitateacum 4 ore

ANAF propune o nouă procedură pentru stabilirea din oficiu a contribuțiilor sociale datorate de persoanele fizice
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 ore

Sondaj INSCOP: AUR scade în preferințele de vot, pentru prima dată după alegerile prezidențiale. PSD și USR, în creștere
Evenimentacum 2 zile

Senatul a adoptat tacit proiectul de lege privind reducerea la 300 a numărului de parlamentari. Ce condiții pun șefii Coaliției
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Băiatul cu părul albastru, Andrei Raţiu
Evenimentacum 4 zile

Fotbalistul originar din Alba, Andrei Rațiu, este cel mai rapid fotbalist din Europa în acest sezon. Analiză Mundo Deportivo
Evenimentacum o săptămână

Jucătoarea de tenis din Alba Iulia, Miriam Bulgaru, s-a calificat în optimile de finală ale turneului ITF de la Irapuato din Mexic
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 2 zile

Premieră muzicală internațională la Sebeș: Pianista japoneză Chiyo Hagiwara a lansat un CD cu piese compuse de Josef Filtsch
Evenimentacum 2 zile

Câte zile libere vor avea românii de 1 Decembrie, Crăciun și Revelion. Minivacanțele de sărbători, în iarna 2025-2026
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 săptămâni

XEO Talks 2025 la Alba Iulia: Participă peste 100 de elevi pasionați de tehnologie de la 15 echipe de robotică din toată țara
Evenimentacum 2 săptămâni

Câte numere de telefon sunt portate anual în România. Cine este campionul, cu peste 13,6 milioane de numere transferate până azi
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum O oră

Platformă electronică de feedback pentru personalul medical și pacienți. Planurile Ministerului Sănătății
operatie ochelari oftalmologie operatie cu laser dr holhos
Evenimentacum 5 ore

Comunicat: Cu ochelari sau fără după vârsta de 40 de ani? Când și în ce condiții poți face o operație pentru a scăpa de ochelari
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 25 de minute

Ministrul Educației a anunțat cum vor fi obținute fonduri pentru completarea burselor studenților
Educațieacum 4 ore

Carduri educaționale 2025: când vor încărcate tichetele sociale pe suport electronic. Anunțul ministrului Educației
Mai mult din Educatie