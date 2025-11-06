Târgul de Crăciun din curtea Palatului Principilor: Se închiriază căsuțele pentru comercianți. Procedura și perioada târgului

Alba Iulia va avea cu ocazia sărbătorilor de iarnă din 2025 două târguri tematice de Crăciun. Unul în Șanțurile Cetății, organizat și administrat de un privat și altul în curtea Palatului Principilor. Însă fără comercianți un târg nu poate exista. Drept urmare, administrația locală, invită comercianții să închirieze căsuțe în cadrul târgului din curtea Palatului.

Astfel, târgul din curtea Palatului Principilor din Alba Iulia va fi deschis de vineri, 5 decembrie 2025 și până duminică, 11 ianuarie 2026.

Administrația palatului pune la dispoziție 14 căsuțe din lemn (3×2 m), racordate la energie electrică, gata să găzduiască produse locale, delicii culinare, suveniruri și tot ce aduce bucurie vizitatorilor.

Înscrierile se realizează prin completarea formularului disponibil AICI. Locurile sunt limitate, iar închirierea se face după principiul „primul venit, primul servit”.

De asemenea, costul de închiriere pentru toată perioada târgului este de 1980 lei.

Care este procedura de atribuire

Etapa I – Depunerea solicitărilor de participare, on- line la adresa de e – mail: craciun@palatulprincipilor.ro sau la sediul instituției publice;

– Stabilirea ofertanților calificați se face în funcție de ordinea depunerii formularului de participare, precum și a specificului produselor vândute. În situația în care un ofertant nu îndeplinește una sau mai multe dintre cerințele din Regulamentul de participare sau nu a prezentat unul sau mai multe documente solicitate în formularul de înscriere, nu se poate califica. Comercianții care au îndeplinit cumulativ condițiile prevăzute în Regulament vor fi stabiliți de organizator și vor încheia contractul d e utilizare temporară a spațiului la prețul de 1. 980 ,00 lei (unamie nouă sute opt zeci lei ) pe toată perioada desfășurării târgului. Calculul tarifului de utilizare temporară: 6mp x 10 lei/mp/zi x 33 zile = 1.980,00 lei. Etapa III – Atribuirea căsuțelor se va face prin selectarea poziției dorite de către solicitant, în ordinea depunerii formularului de înscriere;

– Atribuirea căsuțelor se va face prin selectarea poziției dorite de către solicitant, în ordinea depunerii formularului de înscriere; Etapa IV – Amenajarea se face în perioada 02 – 04 decembrie 2025;

– Amenajarea se face în perioada 02 – 04 decembrie 2025; Etapa V – Desfășurarea evenimentului , în perioada 05 decembrie 2025 – 11 ianuarie 2026;

– Desfășurarea evenimentului , în perioada 05 decembrie 2025 – 11 ianuarie 2026; Etapa VI – Eliberarea și curățenia în spațiu se face în termen de 2 zile de la expirarea contractului.

Regulamentul de funcționare a Târgului de Crăciun poate fi consultat AICI.

Totodată, pentru mai multe detalii sau rezervări puteți contacta reprezentanții târgului la:

0358 880 050

craciun@palatulprincipilor.ro

