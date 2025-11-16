Taxe vamale pentru colete mai ieftine de 150 de euro, din 2026. Măsură impusă de UE. Vizate, Shein, Temu și alte comenzi din China

Taxe vamale pentru colete mai ieftine de 150 de euro, din 2026. Miniștrii de finanțe din Uniunea Europeană au fost de acord să devanseze termenul prin care vor fi impuse taxe vamale și pentru coletele sub valoarea de 150 de euro. Decizia va avea efect direct asupra platformelor online din China, cum ar fi Shein, Temu și Alibaba, transmite Reuters.

”Ca măsură pe termen lung, miniștrii de finanțe ai UE au convenit să elimine o regulă care permite intrarea în UE a mărfurilor în valoare sub 150 EUR fără plata taxelor vamale. Prin această modificare, taxele vamale relevante se vor aplica tuturor mărfurilor care intră în UE, aliniind sistemul cu normele existente privind taxa pe valoarea adăugată pentru mărfurile importate”, se arată într-un comunicat ECOFIN.

Taxe vamale pentru colete sub 150 de euro, din 2026

Noua regulă după intrarea în funcțiune a centrului de date vamale al UE, o platformă centrală propusă de UE pentru interacțiunea cu vama și consolidarea controalelor. Această platformă ar urma să fie lansată în 2028, însă autoritățile europene au anunțat că se iau măsuri mai repede.

Însă se lucrează la o soluție temporară pentru a percepe taxe vamale asupra acestor mărfuri, cât mai curând posibil, în 2026.

”Mă bucur foarte mult că am ajuns la un acord privind eliminarea pragului vamal de 150 EUR. Ne asigurăm că taxele sunt plătite de la primul euro, creând condiții de concurență echitabile pentru întreprinderile europene și limitând afluxul de bunuri ieftine. De asemenea, am convenit asupra necesității de a lucra la o soluție temporară cât mai curând posibil în 2026”, spune ministrul danez al economiei, Stephanie Lose. Danemarca deține președinția rotativă a Consiliului UE.

Potrivit datelor UE, până la 65% din coletele mici sunt subevaluate pentru a evita taxele vamale la import. Comisia europeană arată că 91% din toate transporturile de comerț electronic în valoare de sub 150 EUR au provenit din China în 2024. Au fost ridicate aspecte privind competitivitatea companiilor și preocupări legate de mediu.

Reducerea importurilor ieftine din China

Conform unui articol publicat joi de Financial Times (FT), Bruxelles-ul a cerut impunerea din 2026, la nivelul UE, a unei taxe pentru procesarea coletelor mici comandate de pe platformele online, cum ar fi Shein, Temu și Alibaba. Termenul este cu peste doi ani mai devreme decât era programat, în încercarea de a reduce importurile ieftine de miliarde de euro din China.

”Este un pas crucial pentru a ne asigura că Uniunea Europeană își consolidează poziția, în contextul realităților comerciale în schimbare rapidă”, se arată în scrisoarea comisarului pentru comerț și securitate economică, Maros Sefcovic, adresată miniștrilor de Finanțe și consultată de Financial Times, potrivit Agerpres.

Decizia ”ar trimite un semnal puternic că Europa este decisă să-și sporească competitivitatea și să asigure condiții echitabile pentru afacerile sale”, se arată în scrisoare.

Solicitarea ca taxa să fie implementată în primul trimestru din 2026 arată înăsprirea atitudinii CE față de China și față de ceea ce este perceput ca practici comerciale incorecte ale Beijingului. Aceasta vine cu 10 zile înainte de summitul G20 unde liderii Europeni ar urma să discute problemele comerciale cu președintele chinez Xi Jinping.

În mai, CE a propus eliminarea scutirilor de care beneficiau coletele cu o valoare de sub 150 euro și impunerea unei taxe de doi euro din 2028. Sunt vizate coletele de valoare mică venite din Asia, via platforme precum Shein sau Temu. Măsura a fost solicitată în special de Franța, care la finele lunii aprilie a propus plata unor ”costuri de gestiune” pentru fiecare colet mic ce intră în Europa.

Peste 4 miliarde de colete cu valoare mică au intrat pe piața UE, în 2024

Anul trecut, aproximativ 4,6 miliarde de trimiteri cu valoare mică, adică bunuri cu o valoare care nu depășește 150 euro, au intrat pe piața UE, echivalentul a 12 milioane de colete pe zi. Această cifră este de două ori mai mare decât în 2023 și de trei ori mai mare decât în 2022. Multe dintre aceste bunuri s-au dovedit a fi neconforme cu legislația europeană. Această creștere exponențială ridică numeroase semne de întrebare în condițiile în care tot mai multe produse dăunătoare intră în UE.

Mai mult, vânzătorii europeni, care respectă standardele ridicate în materie de produse, riscă să fie afectați de practicile neloiale și de vânzarea de bunuri contrafăcute prin intermediul piețelor online. În cele din urmă, numărul mare de colete expediate și transportate are o amprentă ecologică și climatică negativă.

Liderii UE vor trebui să ajungă la un acord privind noul calendar și să negocieze taxa vamală fixă care va fi impusă. Unele țări, inclusiv România, au impus recent taxe naționale de până la 5 euro, forțând Comisia să adopte rapid măsuri.

