Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia prezintă spectacolul ”După melci”, la finalul atelierului Arta actorului

Teatrul de Păpuși „Prichindel” din ALba Iulia prezintă spectacolul „După melci”, la încheierea atelierului de Arta actorului.

Este vorba despre prezentarea de final a Atelierului de Arta actorului, coordonat de actrițele Viorica Boda și Teodora Popa, alături de actorul Tudor Cristian Popa, coordonator coregrafie. Proiectul s-a desfășurat în cadrul Programului Workshop Prichindel.

Obiecivul acestui atelier a fost deprinderea cursanților, aflați încă la o vârstă a descoperirii personale și a căutărilor de toate felurile, cu arta interpretării și a mânuirii păpușilor de diferite tipuri, mult mai dificile și mai complexe.

Exerciții de dicție, fără de care arta actorului nu ar fi completă, exerciții de mișcare pe scenă și mișcare coregrafică – toate au dus la dezvoltarea de noi abilități artistice, transmit reprezentanții teatrului.

Vineri, 7 noiembrie, de la ora 18.00, copiii sunt invitați, alături de părinți, bunici și prieteni, la sala Teatrului de Păpuși „Prichindel”. Va fi prezentat spectacolul „După melci”, realizat după un poem de Ion Barbu.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News