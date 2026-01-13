Eveniment
Trafic rutier blocat pe DN 74, în zona localității Bucium Cerbu. Un copac a căzut pe carosabil
Traficul rutier este blocat marți, 13 ianuarie, în jurul orei 18.40 pe DN 74, din cauza ninsorilor abundente.
Mai exact, potrivit IPJ Alba, în zona localității Bucium Cerbu, pe DN 74, traficul rutier este oprit.
Din primele informații comunicate de reprezentanții IPJ Alba, un copac s-a prăbușit pe carosabil.
La fața locului se intervine pentru degajarea copacului.
