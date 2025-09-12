Connect with us

Eveniment

UPDATE: Trafic rutier blocat pe DN 74, între Abrud și Brad. Un arbore a căzut pe carosabil

Publicat

acum 2 ore

Traficul rutier este blocat vineri, 12 septembrie, pe DN 74, în jurul orei 14.20. 

Potrivit reprezentanților IPJ Alba, pe direcția de mers Abrud-Brad, traficul rutier este blocat. din primele informații un arbore a căzut pe carosabil.

La fața locului se va interveni  pentru degajarea arborelui de pe carosabil.

UPDATE 14.40: Reprezentanții IPJ Alba au declarat că traficul rutier a fost reluat.

Știre în curs de actualizare.

sursă foto: arhiva alba24.ro rol ilustrativ.

 

