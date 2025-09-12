Eveniment
UPDATE: Trafic rutier blocat pe DN 74, între Abrud și Brad. Un arbore a căzut pe carosabil
Traficul rutier este blocat vineri, 12 septembrie, pe DN 74, în jurul orei 14.20.
Potrivit reprezentanților IPJ Alba, pe direcția de mers Abrud-Brad, traficul rutier este blocat. din primele informații un arbore a căzut pe carosabil.
La fața locului se va interveni pentru degajarea arborelui de pe carosabil.
UPDATE 14.40: Reprezentanții IPJ Alba au declarat că traficul rutier a fost reluat.
Știre în curs de actualizare.
