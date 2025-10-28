Actualitate
Transporturi agabaritice cu traseu prin județul Alba. Vehicule de mari dimensiuni, pe A1, A10 și DN7
Transporturi agabaritice cu traseu prin județul Alba. DRDP Timișoara anunță trei transporturi în perioada 28 octombrie – 6 noiembrie. Etapele de desfășurare a acestora sunt stabilite de Poliția Rutieră.
În perioada 28 octombrie – 4 noiembrie, se desfășoară două transporturi cu depășiri pe traseul: Sibiu – A1 – Ilia – DN 7 – DN 79 – DN 1Y – DEx 16 Centura Oradea (girația Sântandrei) – A3 – Borș II.
Vehiculele transportă transformatoare. Lățimea maximă a vehiculelor este de 3,90 m, masa totală 154 tone, lungime 36,50 m, înălțime 4,50 m, viteza de deplasare urmând a fi adaptată condițiilor de trafic.
În perioada 28 octombrie – 6 noiembrie se desfășoară un transport cu depășiri pe traseul: Cluj Napoca – DN 1F – Nădășelu – A3 – Turda – A10 – Sebeș – A1 – Ilia – DN 7 – Centura Arad – DN 7 – DN 7G – A1 – Nădlac II.
Vehiculul transportă o structură metalică. Lățimea maximă a vehiculului este 5,90 m, masa totală 55 tone, lungime 24 m, înălțime 4 m, viteza de deplasare urmând a fi adaptată condițiilor de trafic.
Etapele de desfășurare ale transportului sunt stabilite de Poliția Rutieră, anunță DRDP Timișoara.
foto: DRDP Timișoara/ Facebook
