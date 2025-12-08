Trecerea la nivel cu calea ferată Aiud-Ciumbrud, închisă fără aviz. Primăria anunță că a aplicat sancțiuni constructorului

Primăria Aiud a anunțat, luni, că a aplicat sancțiuni constructorului ce execută lucrări la trecerea de cale ferată spre Ciumbrud. Acesta ar fi închis circulația fără a avea avizul instituției.

”Am aplicat sancțiuni contravenționale constructorului care execută lucrările de modernizare a căii ferate.

Trecerea la nivel cu calea ferată spre Ciumbrud a fost închisă vineri fără avizul primăriei și fără ca instituția noastră să poată informa cetățenii în prealabil.

Considerăm această conduită complet inacceptabilă și nu vom tolera astfel de abateri pe viitor”, a anunțat Primăria Aiud.

Pentru aceste lucrări, primăria a anunțat restricții de circulație, luna trecută, însă în weekend nu a mai fost posibil acest lucru din cauza situației relatate.

