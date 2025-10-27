Trei bărbați care au agresat un cetățean din Vinerea, după ce au intrat în locuința acestuia, au fost REȚINUȚI de polițiști

Trei bărbați cu vârste cuprinse între 39 și 55 de ani, toți din orașul Cugir, au fost reținuți de polițiști pentru 24 de ore de polițiști. În seara zilei de sâmbătă, aceștia au intrat în locuința unui bărbat din Vinerea, pe care l-au lovit și l-au amenințat.

Potrivit IPJ Alba, la data de 26 octombrie 2025, polițiștii din orașul Cugir au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de trei bărbați, cu vârste cuprinse între 39 și 55 de ani, toți din orașul Cugir, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe, distrugere și violare de domiciliu.

Din cercetări a reieșit că, în seara zilei de 25 octombrie 2025, cei trei bărbați ar fi pătruns, fără drept, în locuința unui bărbat, în vârstă de 68 de ani, din localitatea Vinerea, și, pe fondul unor discuții purtate în contradictoriu, l-ar fi agresat fizic pe acesta.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe, distrugere și violare de domiciliu.

