Trei localități din Alba rămân miercuri fără alimentare cu gaz. Se fac lucrări la rețea

Trei localități din Alba rămân miercuri, 22 octombrie, fără alimentare cu gaz. Se fac lucrări la rețea, anunță Delgaz Grid.

Este vorba despre Sebeșel, Săsciori și Laz.

”Pentru efectuarea unor lucrări specifice la sistemul de distribuție a gazelor naturale, compania Delgaz Grid este nevoită să sisteze temporar alimentarea cu gaz miercuri, 22 octombrie, în intervalul orar 10:00-13:00, la consumatorii din localitățile Sebeșel, Săsciori și Laz.

Compania solicită consumatorilor să închidă toate focurile, iar după reluarea distribuției gazelor naturale să supravegheze modul de ardere a acestora timp de 30 minute”, transmite Delgaz Grid.

În cazul în care simt miros specific de gaz, consumatorii sunt rugați să anunțe imediat dispeceratul de urgență al Delgaz Grid la unul dintre numerele de telefon:

0800.800.928 (număr gratuit, apelabil din principalele rețele de telefonie fixă și mobilă)

0265.200.928 (număr taxabil cu tarif local din rețeaua Telekom și cu tariful operatorului din toate celelalte rețele de telefonie).

Desfășurarea acestor lucrări care ca scop final îmbunătățirea serviciului de distribuție a gazelor naturale pentru consumatori, mai precizează compania.

