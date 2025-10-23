Trenurile CFR trec la ora de iarnă. Care sunt regulile aplicate în noaptea de sâmbătă spre duminică

Trenurile CFR trec la ora de iarnă în noaptea de sâmbătă spre duminică. CFR Călători anunță că, din 26 octombrie 2025, transportul feroviar de pasageri va funcționa pe ora Europei Orientale (EET).

Trecerea la ora de iarnă se va face în noaptea de sâmbătă spre duminică, când ora 04:00 va deveni ora 03:00.

Compania feroviară precizează că schimbarea orei nu va modifica mersul trenurilor în vigoare, iar călătorii nu trebuie să își ajusteze planurile de călătorie, scrie Mediafax.

În noaptea de 25 spre 26 octombrie, când ceasurile vor fi date cu o oră înapoi, CFR Călători va aplica următoarele reguli:

Trenurile care pleacă după ora 4:00 dimineața vor respecta orele din Mersul Trenurilor, conform noului orar de iarnă (EET).

Trenurile aflate deja în circulație după ora 04:00 (ora de vară) vor opri în stațiile din parcurs și vor staționa până la ora de plecare prevăzută în noul orar. Excepție fac trenurile care mai au de parcurs o distanță scurtă până la destinație – acestea își vor continua mersul normal.

Având în vedere că țările vecine trec la ora de iarnă în aceeași zi, 26 octombrie 2025, trenurile internaționale vor circula conform orarului stabilit, fără modificări între stațiile de frontieră.

Astfel, CFR Călători recomandă pasagerilor să verifice orele de plecare și sosire ale trenurilor și să ajungă la timp în gări, respectând noul orar.

