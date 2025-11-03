Connect with us

Trupele speciale fac zeci de percheziții în Alba și în alte județe din țară: Contrabandă, hărțuire, arme ilegale și înșelaciune

Publicat

acum 6 secunde

Trupele speciale fac luni, 3 noiembrie 2025, zeci de percheziții în județul Alba și în țară. Este vorba despre 78 de percheziții efecutate în cadrul operațiunii ‘Jupiter’, la persoane implicate în comiterea mai multor fapte penale și protejarea comunității de activitățile ilegale.

‘Activitățile sunt efectuate în cadrul unor dosare penale în care se fac cercetări pentru săvârșirea infracțiunilor de contrabandă, evaziune fiscală, delapidare, inducerea în eroare a organelor judiciare, înșelăciune, contrafacere, furt, amenințare, hărțuire, nerespectarea regimului armelor și al munițiilor, uz de armă fără drept, braconaj, contrabandă calificată și infracțiuni silvice’, informează un comunicat al Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR).

Acțiunile urmăresc documentarea activității infracționale a persoanelor cercetate, recuperarea prejudiciilor și indisponibilizarea bunurilor obținute din săvârșirea de infracțiuni sau deținute ilegal.

Persoanele depistate vor fi conduse la audieri, în vederea luării măsurilor legale în fiecare cauză, au mai transmis oamenii legii.

 

