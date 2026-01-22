UMF „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca, în TOP 1.000 universități din lume în domeniul medicină și sănătate

Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca figurează între primele 1.000 de universități din lume în domeniul medicină și sănătate, au transmis joi reprezentanții unității de învățământ.

„UMF „Iuliu Hațieganu figurează printre primele 1000 de universități din lume în prestigiosul clasament Times Higher Education World University Rankings by Subject 2026, în domeniul Medicină și Sănătate.

Universitatea noastră a obținut cele mai bune scoruri la criteriile:

Perspective internaționale - incluzând cadre didactice și studenți internaționali, precum și publicarea în colaborare cu autori internaționali;

Calitatea cercetării - rolul universității în transmiterea de cunoștințe și idei noi;

Industrie - veniturile obținute din parteneriate și brevete.

Felicitări tuturor membrilor comunității noastre academice, care contribuie la obținerea acestor rezultate!”, se precizează într-o postare pe pagina de Facebook a UMF „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca.

Cel mai mare centru de simulare și cercetare medicală din Sud-Estul Europei se construiește la Cluj-Napoca

UMF Cluj-Napoca a anunțat, tot joi, că a început construcția celui mai mare centru integrat de simulare și cercetare medicală din Sud-Estul Europei, cu o valoare totală de peste 50 de milioane de euro.

„Pentru noi este un moment de bucurie. Va fi cel mai mare centru integrat de simulare și cercetare medicală din Sud-Estul Europei, un proiect care vorbește despre viitor și despre investiții de calitate. Este un centru integrat, coerent și funcțional. Ne-am gândit, în urmă cu 5 ani, că educația medicală modernă nu înseamnă doar teorie și practică ci înseamnă și simulare, formare pentru siguranța pacienților.

Studenții noștri trebuie să exerseze manoperele medicale înainte pe simulatoare, pe programe de calculator, pe manechine. Scopul acestui centru este de a forma medici mai competenți.

Va fi un centru de chirurgie experimentală și training, dar va include și o nouă bibliotecă universitară, fiind cel mai amplu proiect de infrastructură a UMF și ce ea mai mare clădire a UMF”, a declarat, joi, într-o conferință de presă, rectorul UMF „Iuliu Hațieganu”, prof. dr. Anca Buzoianu.

