Un bărbat a găsit 4.150 de lei pe stradă la Alba Iulia și i-a dus la Poliție. Se caută persoana care a pierdut banii

Un bărbat a găsit 4.150 de lei pe stradă, la Alba Iulia, și i-a dus la Poliție. Este căutată persoana care a pierdut banii.

Potrivit IPJ Alba, marți seara (30 septembrie), la sediul Poliției Municipiului Alba Iulia s-a prezentat un bărbat, în vârstă de 48 de ani, pentru a preda suma de 4.150 de lei. Găsise banii în zona Bulevardului Transilvania din municipiul Alba Iulia.

”Bărbatul care a predat banii dorește să-și păstreze anonimatul, întrucât, din punctul său de vedere, și o altă persoană, dacă ar fi găsit această sumă, ar fi procedat la fel, fapta sa fiind un act de normalitate”, precizează IPJ Alba.

Polițiștii au demarat activitățile specifice, în vederea identificării persoanei care a pierdut această sumă, iar pe bărbat l-au felicitat pentru spiritul civic de care a dat dovadă.

”Pe această cale, dorim să informăm cetățenii că, până în acest moment, nu a fost identificată persoana care a pierdut suma, iar aceasta se află, în prezent, la sediul Poliției Municipiului Alba Iulia.

Persoana care se regăsește în situația de a fi pierdut suma în cauză și poate face dovada că suma îi aparține este rugată să se adreseze Poliției Municipiului Alba Iulia – strada Mușețelului, nr.2 (Fosta Policlinică a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia)”, mai transmite Poliția Alba.

foto: arhivă

