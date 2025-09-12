Un bărbat din Aiud și-a agresat fizic soția, deși avea ordin de protecție față de aceasta. A fost reținut de polițiști

Un bărbat de 53 de ani din Aiud a fost reținut după ce a încălcat ordinul de protecție și a agresat-o pe soția sa. În prima zi ar fi amenințat-o cu bătaia, iar a doua zi ar fi agresat-o fizic.

La data de 11 septembrie 2025, polițiștii de ordine publică din municipiul Aiud au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat de 53 de ani, din municipiul Aiud, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de amenințare, violență în familie și nerespectarea măsurilor impuse prin ordinul de protecție.

Din cercetări a reieșit că, în seara zilei de 10 septembrie 2025, bărbatul de 53 de ani ar fi încălcat măsurile dispuse prin ordinul de protecție, emis de către Judecătoria Aiud, la data de 27 iunie 2025, pentru o perioadă de 8 luni.

Bărbatul s-ar fi apropiat de soția sa, în vârstă de 51 de ani, și ar fi amenințat-o cu acte de violență, provocându-i o stare de temere.

Ulterior, în după-amiaza zilei de 11 septembrie 2025, acesta s-ar fi apropiat din nou de femeie, la o distanță mai mică de 10 metri, și ar fi agresat-o fizic.

În cursul zilei de vineri, 12 septembrie 2025, bărbatul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Aiud, în vederea dispunerii măsurilor legale.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de amenințare, violență în familie și nerespectarea măsurilor impuse prin ordinul de protecție.

