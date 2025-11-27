Connect with us

Un bărbat din Alba care a comis o crimă în trecut, și-a amenințat cu moartea soția. Cum și-a bătut joc de ordinele de protecție

Publicat

acum O oră

Un bărbat din Alba care în anii 90” a fost condamnat la zece ani de închisoare pentru omor, a fost recent condamnat de magistrații Judecătoriei Aiud. 

Acesta a fost condamnat pentru amenințare după ce i-a spus soției sale că va ajunge ca ”femeia din Mureș”, o trimitere la crima comisă de Emil Gânj. Mai exact că o va ucide cu 20 de lovituri de cuțit. 

Mai mult de atât, în documentele emise de magistrații Judecătoriei Aiud este descris modul în care bărbatul își bate joc de ordinul de protecție emis pe numele său.

Este vorba despre clasicul ordin de protecție care în teorie îi interzice agresorului să se mai apropie de victimă. Practic, ordinul de protecție este o măsură pe ”hârtie” iar respectarea lui ține doar de agresor.

Mai mult de atât în motivarea instanței din data de 18 noiembrie este descris chiar și modul în care agresorul le vorbește polițiștilor și le spune cum refuză să poarte brățară electronică.

Mai exact în data de 20 iulie 2025, pe fondul unor discuții contradictorii, bărbatul a amenințat-o pe persoana vătămată cu moartea, spunându-i că va sfârși precum femeia din Mureș, respectiv că îi va aplica 20 de lovituri de cuțit.

Ordinul de protecție doar pe hârtie. Bărbatul a luat în râs tot ceea ce i-au spus polițiștii

După ce polițiștii au ajuns la fața locului, au emis un ordin de protecție valabil cinci zile și a fost obligat să poarte o brățară electronică. Însă bărbatul a luat în râs tot ceea ce i-au spus polițiștii.

Momentul a fost înregistrat pe body-cam-ul poliției și folosit ca probă în instanță.

”Inculpatul a început să manifeste un comportament recalcitrant, spunând că el nu va părăsi casa, o va omorî pe soția sa și că nu este de acord cu purtarea unei brățări pentru monitorizare, precizând că mai bine să fie dus la pușcărie.

În concret, astfel cum atestă imaginile video, inculpatul i-a spus agentului de poliție: ”Eu îți spun în față de declarații, eu ți-o omor! Ai să vezi tu că mă păzești zi la zi și noaptea și ți-o omor! Acum îți spun în față, eu îs bărbat! Și așa mă duc cu patru luni la an! Scrie acolo, dau declarație!”, respectiv: ”Eu nu mă duc, mă! Du-mă să mă bagi la pușcărie, eu nu mă duc din casa mea! Eu nu mă duc .. bagă-mă la pușcărie! Tu ascultă de mine, eu nu mă duc!”, a notat procurorii.

A fost închis pentru omor în anii 90”

Potrivit motivării instanței, bărbatul a fost condamnat în anul 1991 pentru omor, la 10 ani de închisoare, dar a fost eliberat condiționat în 1998. De asemenea a mai avut condamnări pentru loviri sau alte violențe, ultraj și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Condamnat

Între timp bărbatul a fost arestat preventiv deoarece nu a vrut să respecte ordinul de protecție. Pentru fapta sa a fost condamnat la un an de închisoare cu executare.

Momentan decizia nu este definitivă și poate fi atacată în apel.

 

Avatar Cristian Panu

Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

