Un bărbat din Alba care a mințit în fața magistraților va merge la închisoare. Ce a afirmat și apoi nu a mai recunoscut

Un bărbat din Alba a fost condamnat la închisoare cu executare după ce a mințit în fața magistraților. Mai pe scurt, din martor într-un dosar s-a transformat în inculpat, într-un dosar penal pentru mărturie mincinoasă.

În data de 29 septembrie 2025, magistrații Judecătoriei Aiud au dat o decizie în dosar.

Situația care a dus la condamnarea bărbatului este una relativ simplă. Acesta a fost martor la o altercație între două persoane în urmă cu aproape cinci ani, în 21 decembrie 2020.

Mai exact o persoană a bătut o altă persoană, iar bărbatul din acest dosar a fost martor. Când a fost audiat în timpul urmăririi penale acesta a spus cum inculpatul din dosarul respectiv l-a lovit pe un alt bărbat și că a văzut toată fapta.

Apoi, doi ani mai târziu, după ce dosarul de loviri a ajuns pe rolul instanței, audiat iar ca martor a spus că nu a observat bătaia dintre cei doi.

Procurorul de caz a insistat și i-a arătat declarația dată din urmărirea penală, însă și atunci acesta a mințit și a spus că nu a văzut ce s-a întâmplat.

Drept urmare s-a ales și el cu un dosar penal. Însă, în timp bărbatul a mai fost condamnat și pentru tăiere de arbori, într-un alt dosar.

Ajuns în fața instanței pentru mărturie mincinoasă, bărbatul și-a aflat pedeapsa. Acesta a primit cinci luni pentru mărturie mincinoasă, și i-a fost anulată revocarea pedepsei de 4 luni pentru tăiere de arbori.

Prin calcul judecătoresc magistrații au ajuns la 6 luni şi 10 de zile închisoare în regim de detenție.

Totuși, decizia nu este defnitivă și poate fi atacată în apel, în termen de 10 zile.

