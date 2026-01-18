Un bărbat din Cricău și-a amenințat soția cu moartea. A fost reținut de polițiști

Un bărbat în vârstă de 65 de ani din Cricău a fost reținut de polițiști după ce și-a amenințat soția cu moartea.

Potrivit IPJ Alba, la data de 17 ianuarie 2026, polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală Galda de Jos au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 65 de ani, din localitatea Cricău, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de amenințare.

Din cercetări a reieșit că, în cursul zilei de 17 ianuarie 2026, pe fondul unor discuții purtate în contradictoriu, bărbatul, în timp ce se afla la locuința de domiciliu, ar fi amenințat-o cu moartea pe soția sa, în vârstă de 63 de ani.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de amenințare.

