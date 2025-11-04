Connect with us

Un consilier local din Teiuș, prins la cules ilegal de vinete, iertat de magistrați. A spus că ”verifica sistemul de irigație”

Florea Dumitru, consilier local al orașului Teiuș, din partea partidului Forța Dreptei, a fost în urmă cu mai bine de un an protagonistul unei fapte pe alocuri  amuzate, dar și cu iz penal. 

Mai exact acesta a fost filmat de o cameră de supraveghere cum culegea vinete de pe terenul unei persoane, fără acordul proprietarilor. Femeia în cauză a postat video-ul în care apărea consilierul local la ”cules ilegal” de vinete.

În urma publicării video-ului, poliția s-a autosesizat și a deschis un dosar penal. La mai bine de un an, magistrații Judecătoriei Aiud au decis să închidă dosarul deschis de polițiști. În data de 28 octombrie 2025, dosarul a fost închis. 

Mai mult de atât, la vreme respectivă, fapta comisă de bărbat a devenit subiect de știri la nivel național. De asemenea, acesta l-a înjurat pe reporterul alba24.ro, la momentul când acesta i-a cerut un punct de vedere.

Discuția cu reporterul Alba24.ro

La momentul apariției video-ului pe Facebook, reporterul alba24.ro l-a sunat pentru a-i cere un punct de vedere, însă Florea Dumitru, a avut un limbaj licențios, l-a înjurat pe reporter și l-a făcut handicapat.

Interacțiunea cu reporterul alba24.ro poate fi ascultată în video-ul de mai jos.

Întrebat de reporter cu câte persoane a mai fost în ziua respectivă pe teren, acesta a spus ”100”. Apoi când reporterul l-a întrebat câte vinete a luat de pe teren, acesta a devenit violent verbal și l-a întrebat dacă este ”handicapat”.

Apoi, când reporterul a repetat întrebarea, viitorul consilier local din partea Forței Drepte, Florea Dumitru l-a înjurat pe reporter.

Înjurăturile au continuat, iar apoi viitorul consilier local al orașului Teiuș a închis telefonul.

Ce s-a întâmplat

Potrivit motivării instanței, ”în urma vizualizării imaginilor video că la data de 21 iulie 2024, pe timp de zi cei trei suspecți s-au deplasat la terenul persoanei vătămate cu un autoturism de culoare gri, au oprit în dreptul acestuia. Din autoturism coboară inițial suspecții (…) și (…), suspectul (…)îndreptându-se spre mijlocul terenului persoanei vătămate cultivat cu vinete, spre locul unde era montată camera de supraveghere.

Când observă camera începe să strige către ceilalți doi „nu luați mă, nu luați nimic” întorcând-se spre autoturismul cu care venise, perioadă în care suspectul era în partea din față a terenului, venind din dreapta terenului persoanei vătămate spre autoturism, deschide portbagajul mașinii și introduce ceva în portbagaj, probabil legume sustrase.

În autoturism s-a mai aflat și suspecta (…) care a coborât la un moment dat, după ce suspectul (…) a strigat să nu ia nimic, a urcat din nou în autoturism”, se arată în motivarea instanței.

A spus că a vrut să vadă cum se irigă terenul

Audiat de ancehtatori, consilierul local a spus că a mers pe terenul vecin care îi aparține pentru a lua porumb. Atunci potrivit motivării instanței, ”a observat că terenul persoanei vătămate era irigat cu apă din Mureș, și fiind consilier local, știind că acest lucru este interzis a intrat pe terenul persoanei vătămate să verifice forma de irigare, a văzut camera de filmat și i-a spus suspectului  să iasă afară și să nu pună mâna pe vinete”, se arată în documentul disponibil pe rejust.ro.

Polițiștii nu au primit varianta consilierului local

Varianta cu verficarea sistemului de irigații a fost susținută și de cele două persoane care îl însoțeau pe acesta. Însă, polițiștii nu au admis varianta susținută de cei trei.

”S-a reținut că poziția procesuală a suspecților este nesinceră, din probele administrate rezultând indicii că scopul acestora a fost să sustragă vinete de pe terenul persoanei vătămate”, au notat anchetatorii.

Dosarul a fost închis

Totuși, procurorul de caz a concluzionat că nu există un interes public pentru a continua ancheta și a trimite dosarul spre judecare. Mai exact paguba a fost prea mică raportat la cheltuielile care ar fi generate dacă dosarul ar continua. De asemenea a mai precizat că persoana vătămată nu a avut pretenții civile și că cei trei din dosar nu au antecedente penale.

Mai mult de atât persoana vătămată a spus că la data de 21.07.2024 pe timp de zi și în noaptea de 22/23.07.2024, în dreptul terenului său a parcat un autoturism din care au coborât mai multe persoane cu lanterne, i s-au sustras de pe acel teren aproximativ 100-150 kg de vinete. Dar polițiștii nu au reușit să obțină probe pentru a afla cine sunt făptașii.

Drept urmare, consilierul local și cele două persoane care l-au însoțit în ziua de 21 iulie au scăpat de acuzații. Mai pe scurt procurorul de caz a cerut confirmarea renunțării la urmărirea penală, iar judecătorul a admis cererea acestuia. La fel s-a întâmplat și față de fapta de furt calificat pe care femeia a reclamat-o (cea prin care persoane necunoscute cu lanterne i-au sustras vinetele).

Dosarul a fost închis, iar decizia a fost definitivă.

 

 

