Un nou semafor pe Calea Moților din Alba Iulia. Primăria a demarat procedura de achiziție a lucrărilor

Un nou semafor va fi montat pe Calea Moților din Alba Iulia. Primăria a demarat procedura de achiziție a lucrărilor.

Este vorba despre proiectul de „Montare sistem de semaforizare rutieră și a trecerii de pietoni strada Calea Moților – strada Albac”.

Primăria cumpără serviciile de proiectare, verificare tehnică, execuție lucrări și asistență tehnică a proiectantului.

Vor di montate semafoare pentru mașini și pietoni, la intersecția străzilor Calea Moților și Albac, pe ambele căi rutiere.

Potrivit documentației primăriei, strada Albac concentrează fluxurile de trafic dinspre cartierul Orizont și partea vestică a localității Micești. Calea Moților este parte integrantă a DN74, principala arteră de acces în municipiu dinspre nord-vest, zona Apuseni.

Măsura este menită să crească siguranța circulației în zonă. În intersecția respectivă s-au petrecut mai multe accidente.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News