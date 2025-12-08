Connect with us

Aiud

Un șofer din Aiud și-a recâștigat permisul în instanță, după ce polițiștii i l-au confiscat pentru 90 de zile. Ce s-a întâmplat

Publicat

acum 2 ore

Un șofer din Blaj și-a câștigat permisul în instanță, după ce i-a fost confiscat de polițiști pe o perioadă de 90 de zile. O decizie a fost dată de magistrații Judecătoriei Aiud, în data de 25 noiembrie 2025. 

Este vorba despre un caz clasic, în care șoferul este testat cu aparatul etilotest, iar acesta arată o valoare infimă. 

Mai exact, șoferul a fost lăsat fără permis pentru 90 de zile, dar și cu o amendă de 1485 de lei, după ce a fost testat cu aparatul etilotest, în data de 7 aprilie 2024.

Potrivit motivării instanței, ”în sarcina acestuia s-a reţinut că 07.04.2024, ora 06:41, a condus auto marca „Iveco” pe strada Clujului, din Aiud, fiind testat cu aparatul alcool test valoarea indicată de aparat fiind pozitivă de  0,03 mg/l alcool pur în aerul expirat”, se arată în documentul emis de Judecătoria Aiud.

Apoi acesta a mers la Spitalul Municipal Blaj, pentru prelevarea de probe biologice. Potivit documentului citat, ”rezultatul analizei a fost 0 g alcoolemie în sânge, proba fiind recoltată în data de 07.04.2024, ora 07.20 (la un interval de aproximativ 40 de minute de la momentul opririi în trafic)”.

Drept urmare, șoferul a mers în instanță pentru a cere anularea procesului verbal prin care i-a fost luat carnetul, dar a cerut și anularea amenzii.

Magistrații Judecătoriei Aiud i-au dat dreptate acestuia, pe baza rezultatului de la proba de sânge.

Mai pe scurt în data de 27 noiembrie au anulat procesul verbal întocmit de polițiști. Totuși decizia nu este definitivă și poate fi atacată în apel.

 

 

  1. Rednic stefan

    luni, 08.12.2025 at 09:18

    Se fac tot felul de abuzuri.Ar trebui ca instanta de judecata sa pună pe acel polițist sa plătească el așa o amendă și să fie cercetat pentru abuz în serviciu .

