Un tânăr de 23 de ani din Blaj a fost lovit mortal de un tren de marfă. Ce spun polițiștii din Alba despre caz

Un tânâr în vârstă de 23 de ani a decedat în noaptea de 8 spre 9 octombrie 2025, în stația feroviară din Blaj. Mai exact, în jurul orei 01.00, polițiștii au fost anunțați prin 112 că o persoană a fost accidentată de un marfar. Anchetatorii nu exclud faptul că ar fi vorba despre o sinucidere.

Tragedia s-a petrecut la kilometrul 372+600 de metri. Cazul a fost comunicat de reprezentanții IPJ Alba, joi, 9 octombrie. Din primele informații este un tânăr din Blaj.

Din cercetările preliminare efectuate la fața locului, reiese că tânărul ar fi fost surprins și accidentat mortal de un tren de marfă, în condiții ce vor fi stabilite în cursul cercetărilor.

Trupul acestuia a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Alba, în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cauzei decesului. Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, în vederea stabilirii, cu exactitate, a tuturor cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs acest eveniment.

