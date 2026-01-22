Connect with us

Undă verde de la APM Alba pentru construirea unui Aquapark la Ocna Mureș, lângă Băile Sărate. Cum va arăta

acum O oră

Undă verde de la APM Alba pentru construirea unui Aquapark la Ocna Mureș, lângă Băile Sărate. Este vorba despre un parc de relaxare și agrement cu specific acvatic – aquapark – ce va include o zonă cu tobogane, un bazin cu valuri și piscine interioare și exterioare. Valoare estimată a investiției este de peste 100 de milioane de lei. 

Direcția Județeană de Mediu Alba a anunțat recent luarea deciziei etapei de încadrare, fără evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul „Refacerea, amenajarea și punerea în valoare a malului stâng al râului Mureș în zona Bazei de tratament și agrement Ocna Mureș, pe o suprafață de 5 ha și Construirea unui parc de relaxare și agrement cu specific acvatic”.

Construirea unui Aquapark la Ocna Mureș

Proiectul propune refacerea și amenajarea malului stâng al râului Mureș în zona Bazei de tratament și agrement Ocna Mureș și construirea unui parc de relaxare și agrement cu specific acvatic.

Valoarea totală estimată a investiției este de 101.650.325,58 lei.

Investitia se va realiza realiza în intravilanul orașului Ocna Mureș, în zona de N- E, pe o fosta platformă industrială UPSOM, str. Fabricii, nr. 11, pe un teren cu o suprafață de 50.000 mp, ce se afla în propietatea Primăriei Ocna Mureș. Parcela este liberă de orice fel de construcții și/sau amenajări și nu este împrejmuită.

Clădirea principală (C1) va avea o suprafață de 3.562,90 mp, cu un regim de înălțime S parțial + P + E parțial, cu funcțiuni mixte (agreement, administrative, alimentație publică), și va deservi zona de agrement exterioară.

Clădirea va cuprinde:

  • subsol (234,07 mp) - casa scării și depozite
  • parter (3.129,49 mp) - casa scării, recepție, spații administrative, restaurant cu terasă exterioară, sală bazine (3 piscine interioare: o piscină de relaxare adulți cu apă dulce (225 mp), un bazin cu apă sărată (151 mp) și o piscină pentru copii (54,60 mp), precum și o zonă de jacuzzi), zone de recreere, vestiare, dușuri, grupuri sanitare.
  • etaj parțial (651,6 mp) - recepție, zonă SPA (saună finlandeză, saună uscată, saună umedă), 3 camere masaj, o cameră cu sare, o piscină (41 mp), un bazin cu apă caldă și rece (8,13 mp), cameră depozitare, vestiare, dușuri senzoriale, grupuri sanitare.

Cladirea va fi prevăzută cu circuite separate pentru personalul angajat și public.

O altă clădire (C2), cu o suprafață de 274,80 mp și un regim de înălțime P, va avea functiunea de bar.

Aceasta va cuprinde o cameră de depozitare, grupuri sanitare și zonă dușuri care deservesc zona de agrement.

La exterior vor fi amenajate 4 bazine cu apă:

  • piscină cu valuri,
  • piscină pentru adulti,
  • piscină pentru copii,
  • bazin cu apă sărată.

Va fi amenajată o zonă cu topogane acvatice, iar la exterior o zonă de joacă pentru copii și zone pentru șezlonguri și baldachine.

Se vor amenaja alei pietonale și parcări auto (403 locuri, din care 30 vor fi destinate persoanelor cu dizabilități). De asemenea, proiectul prevede amenajarea de spații verzi.

