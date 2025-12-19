”Undă verde” în dosarul minorului din Blaj care a vrut să omoare un tânăr pe stradă. Va fi judecat pentru tentativă de omor

Magistrații Tribunalului Alba au dat ”undă verde”, în cazul minorului din Bucerdea Grânoasă, care pe o stradă din Blaj, a vrut să omoare un tânăr.

Mai exact, în noaptea de 1 noimebrie 2025, se afla alături de viitoarea sa victimă, pe o stradă din Blaj. În jurul orei 1.35, pe baza consumului de alcool a izbucnit un conflict spontan, iar în acel moment, minorul, V.E.A, în vârstă de doar 16 ani a scos un briceag.

Ce a urmat? Șapte lovituri de cuțit, care au vizat zone vitale ale victimei, un tânăr în vârstă de 18 ani. Anchetatorii au concluzionat că minorul ar fi vrut să îl ucidă pe tânăr și l-au încadrat la tentativă de omor.

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, la data de 01.11.2025, în jurul orei 01:35, în timp ce persoana vătămată (18 ani) şi inculpatul (16 ani) se deplasau pe o stradă din mun. Blaj, pe fondul consumului de alcool, inculpatul i-a aplicat cu putere persoanei vătămate, cu intensitate ridicată, 7 lovituri cu un cuţit tip briceag, cu lungimea totală de 17 cm şi lama de 7 cm, la nivelul capului, gâtului şi toracelui, cauzându-i multiple traumatisme constând în plăgi înţepat-tăiate, o fractură occipital dreapta, o fractură scapulară dreapta, o fractură arc costal posterior şi pneumothorax dreapta, ce necesită pentru vindecare 35-40 de îngrijiri medicale.

În data de 18 decembrie 2025, dosarul a trecut de stadiul de măsuri și excepții de cameră preliminară. Momentan nu a fost fixat un prim termen de judecată.

