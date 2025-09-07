Eveniment
Urs semnalat la Mogoș: Mesaj RO-ALERT pentru populație
Prezența unui urs a fost semnalată marți după-amiaza în localitatea Mogoș, zona satului Cristești, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Jandarmi al Județului Alba.
La fața locului se deplasează de urgență un echipaj al Jandarmeriei Alba, aflat în serviciu, echipat corespunzător pentru alungarea animalelor de talie mare.
Pentru siguranța locuitorilor, ISU Alba a emis un mesaj RO-ALERT, prin care oamenii din zonă sunt avertizați să rămână în locuințe și să evite contactul cu animalul.
Intervenția este în desfășurare, autoritățile monitorizând situația pentru a preveni apariția unor riscuri la adresa sănătății și siguranței populației, au transmis jandarmii.
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.