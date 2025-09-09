Educație
Vacanțelor elevilor din anul școlar 2025-2026: care sunt perioadele cu zile libere. Calendar
An școlar 2025-2026: elevii vor avea, în noul an școlar, patru perioade de vacanță, plus cea de vară. Prima vacanță va fi în octombrie. Școala a început în 8 septembrie, iar anul școlar are 36 de săptămâni de cursuri.
La început de an școlar, elevii vor avea 7 săptămâni de cursuri, după care intră în vacanță. Vor avea liber o săptămână, în perioada 25 octombrie, 2 noiembrie.
Apoi vor urma alte șapte săptămâni de cursuri și vacanța sărbătorilor de iarnă. Elevii și profesorii vor avea liber și în 1 Decembrie, de Ziua Națională, care pică într-o zi de luni.
Vacanța de iarnă este în perioada 20 decembrie 2025 – 7 ianuarie 2026, două săptămâni și jumătate. În anul următor, elevii reiau cursurile în 8 ianuarie (joia).
Următoarea vacanță va fi cea ”de schi”, în februarie. Perioada este decisă la nivel județean, de inspectorate. În Alba, aceasta va fi de o săptămână, între 23 februarie și 1 martie.
Vacanța de primăvară (de Paște), pentru elevi și profesori, va fi de o săptămână și două zile, în perioada 4-14 aprilie (inclusiv weekendurile 4-5 aprilie și 11-12 aprilie). În anul 2026, Paștele Catolic va fi în 5 aprilie, iar cel Ortodox în 12 aprilie.
Vacanța mare (de vară) va începe în 20 iunie. Elevii de clasa a XII-a termină cursurile în 5 iunie 2026, iar cei de clasa a VIII-a, în 12 iunie 2026.
An școlar 2025-2026. Calendar cursuri și vacanțe
- cursuri: de luni, 8 septembrie 2025, până vineri, 24 octombrie 2025
- vacanță: de sâmbătă, 25 octombrie 2025, până duminică, 2 noiembrie 2025
- cursuri: de luni, 3 noiembrie 2025, până vineri, 19 decembrie 2025
- vacanța de iarnă: de sâmbătă, 20 decembrie, 2025 până miercuri, 7 ianuarie 2026
- cursuri: de joi, 8 ianuarie 2026, până vineri, 6 februarie 2026 sau vineri, 13 februarie 2026 / vineri, 20 februarie 2026, după caz, la decizia inspectoratelor școlare
- vacanța de schi: o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare în perioada 9 februarie – 1 martie 2026
- În Alba, vacanța de schi va fi în perioada 23 februarie – 1 martie
- cursuri: de luni, 16 februarie 2026, respectiv luni, 23 februarie 2026, sau luni, 2 martie 2026, la decizia inspectoratelor școlare până vineri, 3 aprilie 2026
- În Alba, cursurile încep din 2 martie
- vacanța de primăvară: de sâmbătă, 4 aprilie 2026, până marți, 14 aprilie 2026
- cursuri: miercuri, 15 aprilie 2026, până vineri, 19 iunie 2026
- vacanța de vară: de sâmbătă, 20 iunie 2026, până duminică, 6 septembrie 2026.
An școlar 2025-2026. Școala altfel și Săptămâna verde
Vor fi organizate și în acest an activități în Programul național „Școala altfel” și Programul „Săptămâna verde”.
Acestea vor fi planificate de școli, în perioada 8 septembrie 2025 – 3 aprilie 2026. Se aleg intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare.
Vor fi alese diferit perioadele pentru Școala altfel și Săptămâna verde, astfel încât să nu se suprapună.
