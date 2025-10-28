Connect with us

Economie

Vechime în muncă 2025: cum se poate verifica perioada lucrată, importantă pentru pensie sau concediile de odihnă

Publicat

acum 43 de secunde

Vechime în muncă 2025: angajații pot verifica perioada de vechime în muncă, importantă atât pentru pensie, cât și pentru concediul de odihnă sau sporul de vechime.

Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) asigură accesul cetățenilor la aceste date. Opțiunea pentru a afla vechimea în muncă este crearea unui cont online personal pe site-ul CNPP. Altă variantă este de a cere o adeverință cu stagiul de cotizare.

Vezi și Vechime în muncă 2025: cum se poate cumpăra și când este necesară pentru pensionare. Suma minimă de plată

Astfel, cei interesați nu mai sunt nevoiți să ceară adeverințe de la foști angajatori sau să se deplaseze la ghișee.

Din 2001, evidența muncii este centralizată electronic, în sistem informatic, de către Casa de Pensii. Prin urmare, datele privind stagiile de cotizare ale asiguraților sunt disponibile.

„Adeverințele eliberate de angajatori sunt solicitate la Casa de Pensii doar pentru perioadele de muncă anterioare anului 2001, în situațiile în care veniturile realizate nu sunt menționate în carnetul de muncă. Până la acel moment, toate veniturile ar fi trebuit consemnate în acest document”, a declarat pentru Digi24.ro Cristiana Dumitrescu, director executiv al Casei de Pensii a Municipiului București.

Vechime în muncă 2025. Cum poate fi verificată online, la Casa de Pensii

Pentru acces la stagiul de cotizare și vechimea în muncă, persoana interesată își deschide un cont personal online, pe portalul CNPP.

Se completează datele cerute. Cererea va fi procesată și va fi transmisă, pe adresa de e-mail comunicată, confirmarea creării contului și instrucțiuni pentru setarea parolei.

Din contul de pe CNPP se pot genera rapoarte, ce pot fi salvate.

Pot fi accesate date precum:

  • vechimea totală în muncă
  • contribuțiile plătite
  • perioadele lucrate și angajatorii
  • salariile raportate

Ce este vechimea în muncă

Potrivit Codului Muncii, orice activitate profesională efectuată pe baza unui contract individual de muncă reprezintă vechime în muncă.

Vechimea în muncă este luată în considerare pentru stabilirea drepturilor și beneficiilor unui salariat. Este importantă pentru accesul la pensie, acordarea unor sporuri sau stabilirea gradelor profesionale.

Vechimea în muncă se calculează indiferent de norma de lucru (de 8 sau 4 ore, de exemplu), scrie legislatiamuncii.manager.ro.

Însă stagiul de cotizare este perioada pentru care sunt datorate contribuții la bugetul de asigurări sociale în sistemul public de pensii. Adică munca efectivă și alte perioade, precum studii universitare.

Vechime în muncă 2025: ce sunt stagiile de cotizare

Potrivit Legii 360/2023, stagiul de cotizare este perioada de timp constituită din stagiul de cotizare contributiv, precum și perioadele asimilate și perioadele necontributive recunoscute ca stagii de cotizare. Cel minim este de 15 ani și cel maxim de 35 de ani.

  • Stagiu de cotizare contributiv – perioada de timp pentru care s-au datorat contribuții de asigurări sociale la sistemul public de pensii, precum și cea pentru care asigurații cu contract de asigurare socială au datorat și plătit contribuții de asigurări sociale la sistemul public de pensii
  • Stagiu complet de cotizare contributiv – perioada de timp prevăzută de prezenta lege în care asigurații au realizat stagiu de cotizare contributiv pentru a beneficia de reducerea vârstei standard de pensionare în vederea obținerii pensiei pentru limită de vârstă sau, după caz, a pensiei anticipate
  • Stagiu minim de cotizare contributiv – perioada minimă de timp prevăzută de prezenta lege în care asigurații au realizat stagiu de cotizare contributiv pentru a beneficia de pensie pentru limită de vârstă
Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Economieacum 44 de secunde

Vechime în muncă 2025: cum se poate verifica perioada lucrată, importantă pentru pensie sau concediile de odihnă
Evenimentacum 43 de minute

Avertizare Cod Galben de vânt puternic în mai multe zone din Alba, marți după-amiaza. Localitățile vizate
Economieacum 44 de minute

Ce salarii vor avea bugetarii de lux ai României, după reducerea cu 30%. Cât au acum salariu și ce sume pierd
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 5 zile

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Evenimentacum 4 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

zile libere 2025
Administrațieacum 7 ore

Angajări la stat în Alba: posturi vacante în perioada octombrie-noiembrie la instituții publice din județ. Condiții, calendar
Administrațieacum 17 ore

Guvernul a aprobat excepții de la limitarea cheltuielilor în administrațiile publice locale. Măsurile vizate
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 44 de secunde

Vechime în muncă 2025: cum se poate verifica perioada lucrată, importantă pentru pensie sau concediile de odihnă
Economieacum 44 de minute

Ce salarii vor avea bugetarii de lux ai României, după reducerea cu 30%. Cât au acum salariu și ce sume pierd
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 18 ore

Pedepse majorate pentru cei care încalcă ordinul de protecție. Modificări la legea de combatere a violenței domestice
Evenimentacum 19 ore

Noua lege a pensiilor speciale. Grindeanu: se va ieși la pensie la 65 de ani, dar nu poate fi pensia cât salariul
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 20 de ore

FOTO: Clubul Sportiv de Airsoft “Super Daddys’’ din Alba Iulia, pe podium la campionatul național. Premiile și medaliile obținute
Evenimentacum o zi

Trei boxeri ai CSM Unirea Alba Iulia, antrenați de Andrei Dărămuș, pe podium la o competiție sportivă desfășurată la Sibiu
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

freshful reteta deserturi
Actualitateacum O oră

Deserturi cu suflet: cum transformi simplitatea în gust autentic (P)
Actualitateacum o zi

Vineri, 31 octombrie: Trupa RIFF concertează la Sebeș. 55 de ani sub zodia rockului dedicat publicului de toate vârstele
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 4 zile

XEO Talks 2025 la Alba Iulia: Participă peste 100 de elevi pasionați de tehnologie de la 15 echipe de robotică din toată țara
Evenimentacum 6 zile

Câte numere de telefon sunt portate anual în România. Cine este campionul, cu peste 13,6 milioane de numere transferate până azi
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 21 de ore

Analize și investigații medicale gratuite pentru persoane asigurate. LISTA serviciilor și cum pot fi accesate
Evenimentacum 2 zile

Un medicament revoluţionar reduce tumorile pulmonare. 77% dintre pacienţi au avut rezultate pozitive. STUDIU
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 3 ore

Manuscris valoros de la Biblioteca Batthyaneum Alba Iulia, prezentat într-o expoziție organizată de Muzeul Național al Unirii
Educațieacum o zi

Raiffeisen Bank România contribuie la modernizarea spațiilor multifuncționale pentru studenții din Alba Iulia și alte 7 centre (P)
Mai mult din Educatie