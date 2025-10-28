Vechime în muncă 2025: cum se poate verifica perioada lucrată, importantă pentru pensie sau concediile de odihnă

Vechime în muncă 2025: angajații pot verifica perioada de vechime în muncă, importantă atât pentru pensie, cât și pentru concediul de odihnă sau sporul de vechime.

Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) asigură accesul cetățenilor la aceste date. Opțiunea pentru a afla vechimea în muncă este crearea unui cont online personal pe site-ul CNPP. Altă variantă este de a cere o adeverință cu stagiul de cotizare.

Astfel, cei interesați nu mai sunt nevoiți să ceară adeverințe de la foști angajatori sau să se deplaseze la ghișee.

Din 2001, evidența muncii este centralizată electronic, în sistem informatic, de către Casa de Pensii. Prin urmare, datele privind stagiile de cotizare ale asiguraților sunt disponibile.

„Adeverințele eliberate de angajatori sunt solicitate la Casa de Pensii doar pentru perioadele de muncă anterioare anului 2001, în situațiile în care veniturile realizate nu sunt menționate în carnetul de muncă. Până la acel moment, toate veniturile ar fi trebuit consemnate în acest document”, a declarat pentru Digi24.ro Cristiana Dumitrescu, director executiv al Casei de Pensii a Municipiului București.

Vechime în muncă 2025. Cum poate fi verificată online, la Casa de Pensii

Pentru acces la stagiul de cotizare și vechimea în muncă, persoana interesată își deschide un cont personal online, pe portalul CNPP.

Se completează datele cerute. Cererea va fi procesată și va fi transmisă, pe adresa de e-mail comunicată, confirmarea creării contului și instrucțiuni pentru setarea parolei.

Din contul de pe CNPP se pot genera rapoarte, ce pot fi salvate.

Pot fi accesate date precum:

vechimea totală în muncă

contribuțiile plătite

perioadele lucrate și angajatorii

salariile raportate

Ce este vechimea în muncă

Potrivit Codului Muncii, orice activitate profesională efectuată pe baza unui contract individual de muncă reprezintă vechime în muncă.

Vechimea în muncă este luată în considerare pentru stabilirea drepturilor și beneficiilor unui salariat. Este importantă pentru accesul la pensie, acordarea unor sporuri sau stabilirea gradelor profesionale.

Vechimea în muncă se calculează indiferent de norma de lucru (de 8 sau 4 ore, de exemplu), scrie legislatiamuncii.manager.ro.

Însă stagiul de cotizare este perioada pentru care sunt datorate contribuții la bugetul de asigurări sociale în sistemul public de pensii. Adică munca efectivă și alte perioade, precum studii universitare.

Vechime în muncă 2025: ce sunt stagiile de cotizare

Potrivit Legii 360/2023, stagiul de cotizare este perioada de timp constituită din stagiul de cotizare contributiv, precum și perioadele asimilate și perioadele necontributive recunoscute ca stagii de cotizare. Cel minim este de 15 ani și cel maxim de 35 de ani.

Stagiu de cotizare contributiv – perioada de timp pentru care s-au datorat contribuții de asigurări sociale la sistemul public de pensii, precum și cea pentru care asigurații cu contract de asigurare socială au datorat și plătit contribuții de asigurări sociale la sistemul public de pensii

Stagiu complet de cotizare contributiv – perioada de timp prevăzută de prezenta lege în care asigurații au realizat stagiu de cotizare contributiv pentru a beneficia de reducerea vârstei standard de pensionare în vederea obținerii pensiei pentru limită de vârstă sau, după caz, a pensiei anticipate

Stagiu minim de cotizare contributiv – perioada minimă de timp prevăzută de prezenta lege în care asigurații au realizat stagiu de cotizare contributiv pentru a beneficia de pensie pentru limită de vârstă

