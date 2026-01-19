Connect with us

Vești bune pentru românii cu rate la bănci. Indicele ROBOR la trei luni a scăzut sub pragul de 6%

Indicele ROBOR la trei luni, în funcție de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a scăzut luni la 5,98% pe an, de la 6% pe an în ședința precedentă, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României (BNR).

La începutul anului trecut, indicele era de 5,92% pe an, scrie Agerpres.

Indicele la șase luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a coborât la 6,09% pe an, de la 6,11%, iar ROBOR la 12 luni a coborât la 6,27% de la 6,29% cât a fost vineri.

În ceea ce privește indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, acesta este de 5,68% pe an, fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacțiilor interbancare din trimestrul III 2025.

