Victorie a pro-europenilor, în Moldova. PAS obține peste 50% din voturi la alegerile parlamentare

Victorie a pro-europenilor, în Moldova: Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut peste 50% din voturi la alegerile parlamentare organizate duminică în Republica Moldova, potrivit datelor preliminare prezentate de Comisia Electorală Centrală (CEC).

Moldovenii și-au ales noul Legislativ într-un scrutin cu miză crucială pentru viitorul și traseul pe care îl va urma Republica Moldova, scindată între Rusia tot mai agresivă și amenințătoare și posibilitatea de aderare la Uniunea Europeană.

Luni dimineață, la ora 8:00, erau centralizate datele din 99,60% din totalul secțiilor de votare, respectiv 2.265 din totalul celor 2.274 secții constituite.

PAS, aflat actualmente la guvernare, a fost votat de 50,05% dintre alegători, în timp ce principala formațiune de stânga, ”Blocul Patriotic” (Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei), a atras voturile a 24,25% dintre votanți.

Pe poziția a treia se află Blocul Electoral ”Alternativa”, al primarului Chișinăului, Ion Ceban, cu 7,99%, urmat de Partidul Nostru al lui Renato Usatîi, cu 6,22%, și Partidul Politic Democrația Acasă, condus de Vasile Costiuc, cu 5,63%.

Ceilalți competitori nu au trecut pragul electoral.

