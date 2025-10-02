VIDEO: A venit iarna pe Transfăgărășan. DRPD a scos utilajele de deszăpezire

VIDEO: A venit iarna pe Transfăgărășan. Reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Brașov a anunțat că intervine pentru deszăpezirea Transfăgărășanului, unde a venit deja iarna.

”În acest moment se circulă în condiții de iarnă și situația se poate înrăutăți în zilele următoare” au precizat reprezentanții DRDP Brașov.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat avertizările de vreme rea.

Vremea va fi deosebit de rece până sâmbătă. Va ploua abundent la altitudini mai mici, iar două județe sunt sub alertă Cod Roșu.

Și circulația pe DN 67C Transalpina, închisă din nou, din cauza ninsorii.

