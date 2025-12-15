VIDEO: ACCIDENT grav la Unirea. O femeie de 81 de ani a fost lovită de un tren. A fost transportată cu elicopterul SMURD la spital

O femeie în vârstă de 81 de ani a fost lovită de un tren luni dimineața, în jurul orei 10:30, în zona haltei Unirea.

La locul accidentului au intervenit o ambulanță SAJ de la Ocna Mureș, o ambulanță SMURD de terapie intensivă mobilă (TIM) de la Alba Iulia și un elicopter SMURD.

Potrivit unor surse, victima, o femeie în vârstă de 81 de ani, a suferit mai multe traumatisme și a fost transportată cu elicopterul la spitalul din Târgu Mureș.

