VIDEO: Adolescent de 16 ani, reținut după ce a băgat în spital un alt tânăr. L-a înțepat în spate și la ureche. Scandal la Blaj

Adolescent de 16 ani, reținut după ce a băgat în spital un tânăr de 18 ani. Polițiștii de investigații criminale și ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Blaj au luat, sâmbătă, măsura reținerii pentru 24 de ore, față de un tânăr, în vârstă de 16 ani, din localitatea Crăciunelu de Jos, cercetat pentru lovire sau alte violențe.

Potrivit polițiștilor, din cercetări a reieșit că, în noaptea de 31 octombrie/1 noiembrie 2025, tânărul de 16 ani, pe fondul consumului de alcool și al unui conflict spontan, în timp ce se afla pe Bulevardul Republicii din municipiul Blaj, l-ar fi înțepat cu un obiect ascuțit, în zona spatelui și a urechii, pe un tânăr de 18 ani, din localitatea Bucerdea Grânoasă.

Tânărul de 18 ani a suferit leziuni corporale, fiind transportat la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Ulterior, tânărul de 16 ani a fost identificat de polițiști.

În cauză, cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe.

Sursă video: IPJ Alba

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News