Connect with us

Blaj

VIDEO Ansamblul „Valea Târnavelor” a scris istorie la ”The Ticket” de la Antena 1. Copiii din Blaj merg direct în finala show-ului

Publicat

acum 5 minute

Copiii de la ansamblul folcloric „Valea Târnavelor” au scris istorie sâmbătă seara, 27 septembrie 2025, la emisiunea The Ticket difuzată de Antena 1.

Prin energia și emoția lor, tinerii artiști au reușit să cucerească atât juriul, cât și publicul, câștigând ediția cu numărul 4 a show-ului și calificându-se direct în marea finală a sezonului, unde se va disputa marele premiu de 100.000 de euro.

Cei 48 de tineri dansatori au oferit la pe scena emisiunii de la Antena 1 un moment extraordinar, care a îmbinat dansul popular românesc cu un dans țigănesc, rezultând un show original și spectaculos.

Juriul a fost martor la un moment unic de tradiție, cu Ansamblul Valea Târnavelor pe scena de la The Ticket 2025, iar publicul le-a oferit o sumă mare de bani.

YouTube video

Atmosfera din platou a fost electrizantă. Publicul a aplaudat în picioare evoluția celor 48 de copii care au dansat cu o precizie și o bucurie molipsitoare. Costumele tradiționale, energia colectivă și coregrafia elaborată au transformat scena într-un spectacol autentic românesc.

„Suntem azi 48 de copii, acasă suntem mai mulți”, a spus emoționat liderul ansamblului, după ce publicul i-a răsplătit cu aplauze și urale.

Jurații, impresionați de spectacolul tinerilor din Blaj

Juriul format din Mihai Bendeac, Micutzu, Anca Dinicu, Delia și Maurice Munteanu a avut o misiune dificilă. În seara respectivă, s-au prezentat mai multe momente puternice – de la muzică și dans, la actorie și acrobații.

La final, Mihai Bendeac a făcut anunțul așteptat cu emoție:

„Nu toate momentele au fost de finală, însă au fost 6 nume care au fost luate în calcul și vehiculate. (…) În această seară, premiul se duce la Ansamblul Valea Târnavelor!”

Câștigători ai ediției și calificați în marea finală

Pe lângă calificarea directă în finală, Ansamblul Valea Târnavelor a primit și 17.615 lei, suma oferită de publicul din sală, care votează prin aplicația dedicată.

Această ediție The Ticket rămâne una memorabilă, fiind marcată de momente pline de emoție și de o diversitate impresionantă a formelor de artă prezentate. Mai multe imagini AICI

The Ticket – noul show TV care aduce premiile „pe loc”

Emisiunea The Ticket, produsă de Mona Segall și difuzată de Antena 1, este un nou concept de talent show care pune accentul nu doar pe talent, ci și pe spectacol, emoție și autenticitate.

Emisiunea se află la primul sezon, iar episodul în care au evoluat tinerii de la Blaj are număril 4. Formatul are o regulă unică: publicul din sală are puterea de a decide în timp real cât valorează fiecare moment artistic, oferind bilete cu valoare reală. Concurenții pleacă acasă cu suma adunată, însă doar cei care obțin peste 5.000 de lei pot fi luați în considerare pentru marea finală.

Jurații aleg, la finalul fiecărui episod, momentul care se califică în cursa pentru marele premiu de 100.000 de euro.

sursa foto: capturi video The Ticket/ Antena 1

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Blajacum 5 minute

VIDEO Ansamblul „Valea Târnavelor” a scris istorie la ”The Ticket” de la Antena 1. Copiii din Blaj merg direct în finala show-ului
Evenimentacum 59 de minute

UPDATE: INCENDIU pe autostradă, în zona Sebeș. Focul a cuprins un autoturism. Pompierii intervin cu două autospeciale
Evenimentacum O oră

Alertă alimentară: Kaufland retrage trei produse de pe rafturi. Au fost vândute și în magazine din Alba
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 20 de ore

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum o zi

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Evenimentacum o săptămână

VIDEO: Accident rutier la Alba Iulia. Impact între un BMW și un Volvo, în intersecție, pe Calea Moților
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 3 zile

Modernizarea DJ 762 Vidrișoara ”Drumul Iancului”. Câți bani sunt cheltuiți din bugetul Consiliului Județean Alba pentru cei 6 km
Administrațieacum 3 zile

Comunicat PSD Alba: Tarife mai mari la salubritate, de anul viitor, în urma votului aleșilor PNL. PSD Alba s-a opus majorării!
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 2 zile

Consiliul Concurenței verifică tranzacția prin care fabricile Napolact din România sunt preluate de către o companie maghiară
Economieacum 2 zile

Vești mai bune pentru românii cu credite: a scăzut indicele ROBOR la trei luni
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 3 zile

Ședință CSAT, joi, la Palatul Cotroceni. Procedura de doborâre a dronelor, pe ordinea de zi
Evenimentacum 4 zile

LIVE Ilie Bolojan: Am convenit ca România să închidă anul cu un deficit de 8,4% din PIB. Precizări despre rectificarea bugetară
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum o zi

VIDEO: Regal de kickbox și MMA la Alba Iulia. Sportivi din Alba, Sibiu și Cluj au făcut spectacol în cușca de lupte
Evenimentacum 2 zile

Bogdan Dobrescu, polițist de penitenciar la Penitenciarul Aiud, pe podium la Campionatul European de JiuJitsu al Poliției
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Blajacum 5 minute

VIDEO Ansamblul „Valea Târnavelor” a scris istorie la ”The Ticket” de la Antena 1. Copiii din Blaj merg direct în finala show-ului
alba iulia
Evenimentacum o zi

Evenimente de weekend în Alba: caravană de vâslit pe Mureș, cros, concurs de gătit, Ziua Recoltei. Program și locații
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 zile

Avertismentul DNSC: Furt de date, sub forma identității unor companii cunoscute. Ce trebuie să știe cetățenii
Evenimentacum 6 zile

Cum poți afla dacă mașina ta este vizată de o campanie de rechemare. RAR a creat o secțiune specială pe site
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 2 zile

Șase copii au murit infectați cu o bacterie la Spitalul de pediatrie din Iași. Erau internați la ATI. Decesele nu au fost anunțate
Evenimentacum 2 zile

Ambulanțe noi pentru serviciile de urgență din Alba, achiziționate prin Programul de Dezvoltare Durabilă
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 2 ore

Protest al studenților la Alba Iulia și în alte orașe din țară, la începutul anului universitar. Care sunt nemulțumirile
Educațieacum 3 zile

Elevii care au obținut media 10 la Evaluarea Națională și Bacalaureat 2025 ar putea primi până la 5.000 de lei de la stat. PROIECT
Mai mult din Educatie