VIDEO Ansamblul „Valea Târnavelor” a scris istorie la ”The Ticket” de la Antena 1. Copiii din Blaj merg direct în finala show-ului

Copiii de la ansamblul folcloric „Valea Târnavelor” au scris istorie sâmbătă seara, 27 septembrie 2025, la emisiunea The Ticket difuzată de Antena 1.

Prin energia și emoția lor, tinerii artiști au reușit să cucerească atât juriul, cât și publicul, câștigând ediția cu numărul 4 a show-ului și calificându-se direct în marea finală a sezonului, unde se va disputa marele premiu de 100.000 de euro.

Cei 48 de tineri dansatori au oferit la pe scena emisiunii de la Antena 1 un moment extraordinar, care a îmbinat dansul popular românesc cu un dans țigănesc, rezultând un show original și spectaculos.

Juriul a fost martor la un moment unic de tradiție, cu Ansamblul Valea Târnavelor pe scena de la The Ticket 2025, iar publicul le-a oferit o sumă mare de bani.

Atmosfera din platou a fost electrizantă. Publicul a aplaudat în picioare evoluția celor 48 de copii care au dansat cu o precizie și o bucurie molipsitoare. Costumele tradiționale, energia colectivă și coregrafia elaborată au transformat scena într-un spectacol autentic românesc.

„Suntem azi 48 de copii, acasă suntem mai mulți”, a spus emoționat liderul ansamblului, după ce publicul i-a răsplătit cu aplauze și urale.

Jurații, impresionați de spectacolul tinerilor din Blaj

Juriul format din Mihai Bendeac, Micutzu, Anca Dinicu, Delia și Maurice Munteanu a avut o misiune dificilă. În seara respectivă, s-au prezentat mai multe momente puternice – de la muzică și dans, la actorie și acrobații.

La final, Mihai Bendeac a făcut anunțul așteptat cu emoție:

„Nu toate momentele au fost de finală, însă au fost 6 nume care au fost luate în calcul și vehiculate. (…) În această seară, premiul se duce la Ansamblul Valea Târnavelor!”

Câștigători ai ediției și calificați în marea finală

Pe lângă calificarea directă în finală, Ansamblul Valea Târnavelor a primit și 17.615 lei, suma oferită de publicul din sală, care votează prin aplicația dedicată.

Această ediție The Ticket rămâne una memorabilă, fiind marcată de momente pline de emoție și de o diversitate impresionantă a formelor de artă prezentate. Mai multe imagini AICI

The Ticket – noul show TV care aduce premiile „pe loc”

Emisiunea The Ticket, produsă de Mona Segall și difuzată de Antena 1, este un nou concept de talent show care pune accentul nu doar pe talent, ci și pe spectacol, emoție și autenticitate.

Emisiunea se află la primul sezon, iar episodul în care au evoluat tinerii de la Blaj are număril 4. Formatul are o regulă unică: publicul din sală are puterea de a decide în timp real cât valorează fiecare moment artistic, oferind bilete cu valoare reală. Concurenții pleacă acasă cu suma adunată, însă doar cei care obțin peste 5.000 de lei pot fi luați în considerare pentru marea finală.

Jurații aleg, la finalul fiecărui episod, momentul care se califică în cursa pentru marele premiu de 100.000 de euro.

sursa foto: capturi video The Ticket/ Antena 1

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News