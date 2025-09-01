VIDEO: Au început lucrările la noua creșă din Blaj, cu 40 de locuri pentru copii. Când se finalizează investiția

Au început lucrările la noua creșă din Blaj, ce va putea găzdui 40 de copii. Anunțul a fost făcut luni după-amiaza, de către primarul Gheorghe Valentin Rotar.

Creșa se construiește „Lunca Ciufudului”, lângă parcul de la intrarea în Tiur, într-un cartier, Veterani, aflat în plină dezvoltare imobiliară.

Aceasta va deservi în special familiile cu copii mici din cartierele Berc, Izvoarele, Veza și localitatea aparținătoare Tiur, dar se va adresa tuturor părinților care își desfășoară activitatea pe raza municipiului Blaj.

Va fi a doua nouă creșă, după cea de 80 de locuri finalizată în urmă cu doi ani, pe strada Eroilor, în Blaj.

Primarul Gheorghe Valentin Rotar spune că noua creșă este construită de Compania Națională de Investiții/ Ministerul Dezvoltării, prin PNRR. Investiția este de peste 12 milioane de lei (2,5 milioane euro).

Potrivit sursei citate, creșa va avea dotări moderne, iar lucrările ar urma să fie finalizate cel târziu în septembrie 2026.

Primarul spune că, dacă sunt solicitări, este posibil să fie demarată investiție și pentru o a treia creșă în municipiu.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News