Economie

VIDEO: Autostrada A1 Sebeș-Nădlac. Care este stadiul lucrărilor la tunelurile din zona Margina-Holdea, la începutul anului 2026

Publicat

acum 56 de secunde

Stadiul lucrărilor pe secțiunea de 9,13 kilometri din Autostrada A1 între Margina și Holdea a ajuns la 52%. Directorul general CNAIR, Cristian Pistol, spune că mobilizarea pe șantier este masivă.

Obiectivul este finalizarea lucrărilor în acest an. Contractul este executat de Asocierea de constructori români și bosniaci (UMB-EuroAsfalt).


Șeful CNAIR a prezentat stadiul lucrărilor la cele două tuneluri:

Tunelul 1:

  • cele două galerii (415 m și 367,5 m) au fost deja străpunse
  • au fost finalizate lucrările de torcretare și fundațiile la bolta întoarsă
  • se lucrează la montarea hidroizolației și a drenurilor laterale
  • au fost demarate lucrările de cămășuire a galeriilor.

Tunelul 2:

  • pe sensul Nădlac-Sibiu au fost excavați 660 m (din totalul de 1.985 m). Aici, antreprenorul excavează simultan din 6 puncte (ambele capete și 4 puncte deschise suplimentar pe traseu) pentru a maximiza randamentul lucrărilor.
  • pe sensul Sibiu-Nădlac au fost excavați 796 m (din totalul de 1.825 m).

Constructorii sunt mobilizați în șantier cu 554 de muncitori și operatori și 203 utilaje și echipamente specializate.

Proiectul, în valoare de 1,82 miliarde lei (fără TVA), este finanțat prin PNRR.

”Odată finalizată această secțiune, se va putea circula neîntrerupt pe autostradă, de la Boița la Nădlac, pe o distanță continuă de peste 360 km”, precizează Pistol.

