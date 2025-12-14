VIDEO: Autostrada A1 Sibiu-Pitești. A fost turnat betonul rutier în tunelul Curtea de Argeș. Când se termină lucrările

Autostrada A1 Sibiu-Pitești. A fost finalizată turnarea betonului rutier în tunelul Curtea de Argeș aferent Secțiunii 4 Tigveni-Curtea de Argeș a Autostrăzii A1 Sibiu-Pitești. S-a folosit un complex de trei utilaje aduse special din Germania, a anunțat Ionel Scrioșteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor.

”Vă reamintesc faptul că am început aceasta procedura acum 2 săptămâni cu primul fir de tunel, tunelul Alina, iar în această săptămână a început și a fost finalizat astăzi la prânz (sâmbătă, n.r.), cel de al doilea fir de tunel, tunelul Daniela.

Sistemul rutier a fost realizat prin turnare continuă, folosind cele 3 utilaje speciale, care au executat succesiv operațiunile necesare”, a anunțat oficialul, pe Facebook.

Cum s-au desfășurat lucrările

Primul utilaj:

așterne un strat de 18 cm de beton

vibrează pentru a asigura un strat optim

nivelează la cota stabilită

armează stratul de beton pe zona rosturilor de lucru

Al doilea utilaj:

așterne un strat de 7 cm de beton

vibrează stratul așternut

nivelează la cota finală (cota la care se va circula în tunel)

Al treilea utilaj:

platforma care permite realizarea striațiilor care sa asigure o suprafață aderentă

pulverizează la suprafața betonului turnat o soluție care are rol de impermeabilizare și care nu permite o evaporare rapidă a apei din betonul turnat.

Când ar putea fi terminate lucrările

Complexul de utilaje a asigurat turnarea a aproximativ 700 metri cubi de beton în fiecare zi, mai precizează secretarul de stat.

”Lucrările care se vor desfășura în continuare la firele de tunel sunt de realizare a instalațiilor, finisaje și conectarea lor la corpul principal al autostrăzii.

La construcția celor două fire ale tunelului se lucrează concomitent, 24 din 24 ore, 7 din 7 zile.

Antreprenorul are mobilizate în șantier, pe tot lotul, peste 550 persoane și 200 utilaje și echipamente de construcții.

Lucrările pe această secțiune au început în vara anului 2023. Progresul fizic al acestora se află în avans față de grafic.Termenul de finalizare (2027), antreprenorul având o mobilizare foarte bună și posibilitatea de a circula pe acest lot chiar de anul viitor (luna august)”, transmite Scrioșteanu.

imagini: Irinel Ionel Scrioșteanu/Facebook

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News