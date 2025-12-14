Connect with us

Economie

VIDEO: Autostrada A1 Sibiu-Pitești. A fost turnat betonul rutier în tunelul Curtea de Argeș. Când se termină lucrările

Publicat

acum 4 secunde

Autostrada A1 Sibiu-Pitești. A fost finalizată turnarea betonului rutier în tunelul Curtea de Argeș aferent Secțiunii 4 Tigveni-Curtea de Argeș a Autostrăzii A1 Sibiu-Pitești. S-a folosit un complex de trei utilaje aduse special din Germania, a anunțat Ionel Scrioșteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor.

”Vă reamintesc faptul că am început aceasta procedura acum 2 săptămâni cu primul fir de tunel, tunelul Alina, iar în această săptămână a început și a fost finalizat astăzi la prânz (sâmbătă, n.r.), cel de al doilea fir de tunel, tunelul Daniela.

Sistemul rutier a fost realizat prin turnare continuă, folosind cele 3 utilaje speciale, care au executat succesiv operațiunile necesare”, a anunțat oficialul, pe Facebook.

YouTube video

Cum s-au desfășurat lucrările

Primul utilaj:

  • așterne un strat de 18 cm de beton
  • vibrează pentru a asigura un strat optim
  • nivelează la cota stabilită
  • armează stratul de beton pe zona rosturilor de lucru

Al doilea utilaj:

  • așterne un strat de 7 cm de beton
  • vibrează stratul așternut
  • nivelează la cota finală (cota la care se va circula în tunel)

Al treilea utilaj:

  • platforma care permite realizarea striațiilor care sa asigure o suprafață aderentă
  • pulverizează la suprafața betonului turnat o soluție care are rol de impermeabilizare și care nu permite o evaporare rapidă a apei din betonul turnat.

Când ar putea fi terminate lucrările

Complexul de utilaje a asigurat turnarea a aproximativ 700 metri cubi de beton în fiecare zi, mai precizează secretarul de stat.

”Lucrările care se vor desfășura în continuare la firele de tunel sunt de realizare a instalațiilor, finisaje și conectarea lor la corpul principal al autostrăzii.

La construcția celor două fire ale tunelului se lucrează concomitent, 24 din 24 ore, 7 din 7 zile.

Antreprenorul are mobilizate în șantier, pe tot lotul, peste 550 persoane și 200 utilaje și echipamente de construcții.

Lucrările pe această secțiune au început în vara anului 2023. Progresul fizic al acestora se află în avans față de grafic.Termenul de finalizare (2027), antreprenorul având o mobilizare foarte bună și posibilitatea de a circula pe acest lot chiar de anul viitor (luna august)”, transmite Scrioșteanu.

imagini: Irinel Ionel Scrioșteanu/Facebook

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Economieacum 4 secunde

VIDEO: Autostrada A1 Sibiu-Pitești. A fost turnat betonul rutier în tunelul Curtea de Argeș. Când se termină lucrările
Economieacum 59 de minute

Noul Mers al Trenurilor, în vigoare. Cât de mult se scumpesc biletele de călătorie, din 14 decembrie
Evenimentacum O oră

A început Hanuka 2025. Ce semnificații are Sărbătoarea luminilor și tradiții din comunitate
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum o lună

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum 2 luni

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 14 ore

Modernizări în zona Racoviță – Arex la Alba Iulia. Primăria contractează servicii de dirigenție șantier
Administrațieacum 22 de ore

FOTO: Lucrări de renovare energetică la blocuri din Alba Iulia, recepționate de primărie. Cât au costat
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 4 secunde

VIDEO: Autostrada A1 Sibiu-Pitești. A fost turnat betonul rutier în tunelul Curtea de Argeș. Când se termină lucrările
Economieacum 59 de minute

Noul Mers al Trenurilor, în vigoare. Cât de mult se scumpesc biletele de călătorie, din 14 decembrie
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 zile

Judecătorii din CSM au sesizat Inspecția Judiciară pentru verificări după scandalul din Justiție. Reacții
poza fb corneliu mureșan
Evenimentacum 2 zile

Corneliu Mureșan, președintele PSD Alba, numit secretar de stat în Secretariatul General al Guvernului
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 15 ore

LIVE VIDEO Gala profesionistă de kickbox la Alba Iulia: Cezar Fight Championship. 12 meciuri tari pe reguli de kickbox și MMA
Actualitateacum 3 zile

Șahiștii Colegiului Militar din Alba Iulia, premiați la faza județeană a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum O oră

A început Hanuka 2025. Ce semnificații are Sărbătoarea luminilor și tradiții din comunitate
Evenimentacum 12 ore

VIDEO: Balul Bobocilor 2025 la Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. Cine sunt câștigătorii premiilor
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Blajacum 4 zile

Eveniment dedicat roboticii, la Blaj. 12 echipe și peste 180 de participanți sunt așteptați la „Decode RA: RUBIX Version”
google maps
Evenimentacum 2 săptămâni

Google Maps introduce recenziile anonime: poți lăsa un feedback sub un pseudonim și o fotografie diferită
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 3 ore

De ce unele persoane se trezesc cu câteva minute înainte de a suna alarma. Explicațiile cercetătorilor
Evenimentacum 13 ore

FOTO: Centrul de Arși de la spitalul din Târgu Mureș, în fază finală de construcție. Anunțul ministrului Sănătății
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Actualitateacum 3 zile

Experiment AI făcut de o editură. Cum i-ar putea afecta pe adolescenți noua programă propusă pentru limba română
Educațieacum 4 zile

Școlile în care învață elevi cu cerințe speciale vor fi verificate în anul școlar 2025-2026. Concluziile, raportate la minister
Mai mult din Educatie