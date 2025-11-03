Connect with us

VIDEO: Bănci dotate cu kit fotovoltaic și sisteme de încărcare USB și wireless, montate la Lupșa, în Apuseni

Primăria Lupșa din Munții Apuseni a început amplasarea unor bănci dotate cu sisteme de încărcare USB și wireless, printr-o investiție de peste 440.000 de lei, finanțată prin PNRR. 

Primăria Lupșa a lansat pe 26 mai, în platforma SEAP, o licitație pentru achiziția a 22 de bănci inteligente în cadrul proiectului „Realizarea infrastructurii TIC – sisteme inteligente de management în Comuna Lupșa, județul Alba”.

Zilele trecute, a început și amplasarea lor. în mai multe locații din comună.

Reporterii Alba24 au discutat cu primarul Radu Penciu, care a explicat la ce sunt bune.

”A fost o solicitare a mămicilor din care vin în acest parc de joacă minunat din Mușca și am hotărât să montăm niște băncuțe inteligente, unde pot să îți încarce telefonul până stau cu copiii la joacă…

La fel și în stațiile de autobuz” a spus primarul Penciu.

YouTube video

Proiectul urmărește îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din comună.

Fiecare bancă stradală este dotată cu kit fotovoltaic și sisteme de încărcare USB și wireless și dispune de cel puțin o priză cu mufă USB 3.0, o mufă Type C și un încărcător wireless pentru încărcarea telefonului mobil.

De asemenea, băncile sunt dotate cu un kit fotovoltaic dotat cu panou fotovoltaic de minim 80W cu invertor și acumulator pentru înmagazinarea energiei electrice cu rolul de a menține iluminatul și a susține punctele de încărcare USB și încărcătorul wireless pentru încărcarea telefonului.

