VIDEO: Cât de important a devenit Sebeșul, pe harta Mercedes. Rol cheie pentru tranziția globală către mobilitatea electrică

Mercedes-Benz își consolidează la nivel global tranziția către mobilitatea electrică, iar municipiul Sebeș joacă un rol-cheie în acest proces care se va derula în anii următori, odată cu noua linie de asamblare de motoare electrice pentru modelul GLC full-electric, inaugurată luni. Linia are peste un kilometru lungime și cuprinde peste 200 de procese manuale și automatizate.

Compania își aliniază rețeaua globală de producție pentru a fabrica noul său portofoliu de produse reproiectat, concentrat pe vehicule electrice de lux, iar unitatea din Sebeș tocmai a câștigat o importanță strategică.

Producătorul auto deține integral în România filiala Star Assembly de la Sebeș, unul dintre cei mai mari exportatori din România și un jucător important pe piața de mașini.

O nouă linie de producție, lungă de un kilometru, a fost inaugurată luni.

”Linia de ansamblare ocupă aproximativ 15.000 de metri pătrați, are o lungime de peste 1.000 de metri și cuprinde peste 200 de procese manuale și automatizate” a explicat Gheorghe Achim, directorul general al Star Assembly, subsidiara Mercedes.

”Noi ca administrație locală și județeană am încercat să sprijinim dezvoltarea economică a județului Alba și prin intermediul acestei platforme și ne-am gândit în permanență la modul în care trebuie să pregătim oamenii ca să vină să lucreze aici” a spus președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel, cu referire la sistemul de învățământ dual, dezvoltat în colaborare cu unii agenți economici.

„În primul rând, vreau să mulțumesc conducerii grupului Mercedes pentru că au decis să facă această investiție în România, acum 13 ani și de asemenea că au decis să extindă investiția în țara noastră.

Aceste investiții înseamnă transfer de tehnologie, înseamnă acces la piețe mari, înseamnă locuri de muncă și înseamnă integrarea industriei românești în lanțul valoric european, ceea ce pune bazele unei economii sănătoase, o economie care va genera dezvoltare în anul următor” a spus premierul Ilie Bolojan, și el prezent la Sebeș.

”Cea mai valoroasă marcă auto premium din lume”, cu se autodefinește Mercedes, se pregătește să treacă la propulsia exclusiv electrică până la sfârșitul acestui deceniu, acolo unde condițiile pieței vor permite.

În acest context, compania Star Assembly din Sebeș, filială deținută integral de Mercedes-Benz AG, și-a anunțat luni extinderea portofoliului de producție pentru a include asamblarea unităților de propulsie electrice destinate modelelor complet electrice Mercedes-EQ.

Vezi toate detaliile aici FOTO-VIDEO: Star Assembly demarează producția unităților de propulsie electrică pentru Mercedes-Benz GLC

Pentru realizarea acestui obiectiv strategic, Star Assembly a investit o sumă mare de bani într-o nouă unitate de producție, care găzduiește atât funcțiile de asamblare, cât și cele logistice ale proiectului.

Această investiție consolidează poziția României și implicit a județului Alba, pe harta producției europene de mașini.

Compania transmite că noua facilitate de producție marchează un moment important pentru Star Assembly în tranziția de la componentele convenționale la cele electrice și consolidează angajamentul Mercedes-Benz față de forța de muncă locală și de dezvoltarea viitoare a regiunii.

Fondată în 2013, compania Star Assembly este responsabilă de asamblarea mai multor tipuri de cutii de viteze pentru rețeaua globală de producție Mercedes-Benz.

Odată cu începerea producției, în 2020, a variantelor hibride ale cutiilor de viteze automate cu dublu ambreiaj și opt trepte, compania a făcut deja un pas important spre mobilitatea electrică.

”În procesul de transformare, Star Assembly își sprijină angajații printr-o serie de măsuri axate pe programe de formare specifice în domeniile mobilității electrice și digitalizării” a comunicat compania.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News