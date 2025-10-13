FOTO-VIDEO: Star Assembly demarează producția unităților de propulsie electrică pentru Mercedes-Benz GLC

Star Assembly își extinde portofoliul de producție prin asamblarea unităților de propulsie electrică pentru noile modele Mercedes-Benz. Noul profil de producție consolidează rolul uzinei în rețeaua de producție Mercedes-Benz și strategia sustenabilă de afaceri. Investiția în noua linie de asamblare susține pregătirea fabricii pentru viitor.

Star Assembly, subsidiară deținută integral de Mercedes-Benz AG, și-a extins portofoliul de producție, demarând oficial activitatea de asamblare a unităților de propulsie electrică pentru noul Mercedes-Benz GLC complet electric.

Noile activități de producție în domeniul componentelor pentru vehicule electrice consolidează rolul strategic al fabricii în rețeaua globală de producție Mercedes-Benz și în strategia de business a companiei.

Sebeș este cea de-a doua fabrică din rețeaua globală care furnizează unități de propulsie electrică uzinelor de vehicule Mercedes-Benz. Unitatea de producție colaborează îndeaproape cu fabrica germană din Untertürkheim, centrul de competență pentru tehnologiile de propulsie, responsabilă de producția unităților destinate noului model CLA și viitoarelor modele din segmentul premium.

Prin asamblarea unităților de antrenare electrică, Sebeș livrează componente esențiale pentru producția noului GLC complet electric care va intra în producția de serie anul viitor la uzina Mercedes-Benz din Bremen, Germania.

Începând de anul viitor, fabrica din Sebeș va furniza unități de propulsie electrică și uzinei Mercedes-Benz din Kecskemét, Ungaria, unde noua Clasă C electric va intra în producție.

Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, împreună cu alți oficiali guvernamentali, au vizitat uzina Star Assembly din Sebeș cu ocazia ceremoniei de lansare a producției.

„Producția unităților de propulsie electrică pentru noul Mercedes-Benz GLC complet electric reprezintă un reper important în transformarea fabricii noastre și subliniază rolul uzinei din Sebeș în rețeaua globală de producție Mercedes-Benz.

Investițiile în noul domeniu de activitate sporesc flexibilitatea locației și îi consolidează gradul de pregătire pentru viitor. Sunt mândru de echipa extrem de implicată și calificată, care, împreună cu aceste noi produse de înaltă tehnologie, își va continua povestea de succes.”

Jörg Burzer, Membru al Consiliului de Administrație Mercedes-Benz Group AG, responsabil Producție, Calitate și Managementul lanțului de aprovizionare:

„Investițiile Mercedes-Benz înseamnă transfer de tehnologie, acces la piețe, locuri de muncă și integrarea industriei românești în lanțul valoric european, ceea ce pune bazele unei economii care va genera o dezvoltare sănătoasă pentru viitor. Atunci când o companie alege să investească într-o locație, nu este vorba doar despre activitatea de producție în sine, ci și despre susținerea învățământului și asumarea responsabilității sociale. A fi o țară competitivă înseamnă a avea o forță de muncă calificată. Mulțumesc echipei Star Assembly Sebeș și o felicit pentru contribuția semnificativă.“

Ilie Bolojan, Prim-ministrul României:

„Astăzi am făcut un pas important spre viitorul mobilității. Această realizare este rezultatul unei cooperări strânse, al dedicării echipei, flexibilității și al expertizei. Suntem mândri de forța noastră de muncă înalt calificată și recunoscători comunității locale pentru sprijinul constant. Apreciem, de asemenea, susținerea autorităților în derularea acestui proiect semnificativ. Împreună, aceste eforturi poziționează Sebeșul ca hub esențial în rețeaua globală de electrificare a Mercedes-Benz.”

Gheorghe Achim, director general Star Assembly & Star Transmission:

„Mercedes-Benz a investit într-o nouă facilitate care se desfășoară pe o suprafață de 30.000 de metri pătrați și care integrează procese de asamblare și logistice pentru producția unităților de propulsie electrică. Investiția reflectă angajamentul clar al companiei față de forța de muncă locală înalt calificată, față de dezvoltarea județului Alba și rolul României în industria automotive de înaltă tehnologie. Proiectul a primit, de asemenea, aprobare pentru ajutor de stat de la Guvernul României.”

Digitală și sustenabilă: asamblarea de înaltă tehnologie a unităților de propulsie electrică

Unitatea de propulsie electrică pentru noul GLC a fost dezvoltată intern de Mercedes-Benz. O unitate de propulsie este compusă, în esență, din trei subsisteme principale: un motor electric, placa electronică de control și cutia de viteză.

Asamblarea acestor componente într-un sistem complet are loc la uzina din Sebeș. Unitățile rezultate sunt livrate uzinei din Bremen, unde modelul GLC va intra în producția de serie anul viitor.

Asamblarea unităților de propulsie electrică presupune un grad mare de complexitate și necesită numeroși pași de producție. Linia de asamblare ocupă aproximativ 15.000 de metri pătrați, se întinde pe o lungime de peste 1.000 metri și cuprinde peste 200 de procese manuale și automatizate.

Toate operațiunile din noua facilitate sunt realizate exclusiv de angajați reprofilați din alte sectoare ale uzinei Sebeș. Noile roluri au fost sprijinite printr-un program de calificare și recalificare, menit să asigure ocuparea și dezvoltarea forței de muncă pe termen lung.

Uzina este complet integrată în MO360, ecosistemul digital de producție Mercedes-Benz și conectată la rețeaua de producție prin MO360 Data Platform. Aceasta permite, printre altele, trasabilitatea completă a fiecărei componente și a tuturor datelor de producție asociate.

​Producția de la Sebeș urmează un concept sustenabil: la fel ca toate unitățile Mercedes-Benz din rețeaua proprie, uzina funcționează neutru din punct de vedere al emisiilor de carbon1 și este alimentată cu energie electrică din surse regenerabile. În prezent, se analizează instalarea unui sistem fotovoltaic de până la 5 MW. Noua hală de producție a unităților de propulsie electrică este încălzită printr-un sistem cu pompe de căldură.

Despre Star Assembly

Star Assembly, filială deținută integral de Mercedes-Benz Group AG, este situată în Sebeș, România, și este componentă cheie a rețelei globale de producție a sistemelor de propulsie. De la înființarea sa în 2013, uzina s-a specializat în asamblarea mai multor tipuri de cutii de viteză și a făcut deja un pas important spre mobilitatea electrică în anul 2020, odată cu demararea producției unităților hibride pentru transmisia automată cu dublu ambreiaj și 8 trepte.

Prin investiții continue în inovație, digitalizare și dezvoltarea personalului, Star Assembly combină expertiza avansată în producție cu echipa înalt calificată, livrând componente rețelei globale de producție Mercedes-Benz. Noul proiect de asamblare a unităților de propulsie electrică accelerează și mai mult transformarea către un viitor complet electric.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News