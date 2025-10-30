Connect with us

Aiud

VIDEO: Ce avantaje au companiile care lucrează cu deținuți. Explicațiile detaliate ale reprezentanților Penitenciarului Aiud

Publicat

acum O oră

Penitenciarul Aiud, în colaborare cu Instituția Prefectului Alba și Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă Alba au organizat o întâlnire de lucru legată de parteneriatul public – privat pentru sprijinirea persoanelor private de libertate în procesul de reintegrare socio-profesională și de posibilitatea de a utiliza forța de muncă a deținuților de către primării, administrații publice și alte entități. 

În cadrul evenimentului, Penitenciarul Aiud a invitat reprezentanți ai mediului de afaceri din județele Alba și Cluj, reprezentanți ai unei organizații neguvernamentale, precum și membri ai conducerii Penitenciarului Târgu Mureș și Penitenciarului Deva.

Directorul Penitenciarului Aiud Adrian Popa și prefectul Nicolae Albu. Foto: Alba24

Directorul Penitenciarului Aiud, comisarul şef de poliție penitenciară Adrian Dorel Popa, le-a explicat celor prezenți cum funcționează colaborarea dintre instituția pe care o conduce și firmele care apelează la munca deținuților.

Ce avantaje au companiile care lucrează cu deținuți

El a subliniat avantajele principale: salariu minim pe economie, asigurarea numărului de muncitori prevăzuți în contract, paza și hrana asigurate de penitenciar, negocierea tarifelor și nu în ultimul rând posibilitatea de a asigura spații de producție chiar în interiorul penitenciarului.

Directorul adjunct, Vlad Suhoverschi, a spus că în prezent aproximativ 250 din cele circa 750 de persoane private de libertate aflate în penitenciar, lucrează în acest regim.

Numărul poate fi suplimentat, dacă există cerere din partea operatorilor economici. Ei pot munci în agricultură, în industria de automotive, la construcții, descărcări arheologice sau spații verzi.

 

Din sumele încasate de penitenciar, în urma contractelor, deținuții primesc 40%. Din această sumă, 10% li se reține într-un cont special, la care primesc acces la eliberare.

Conducerea penitenciarului recunoaște că s-a confruntat cu reticențe legate de angajarea deținuților, dar, treptat, companiile partenere au prins încredere.

O firmă din Câmpia Turzii, care produce pentru industria de automotive, a început să lucreze cu Penitenciarul Aiud în martie 2025, printr-un contract pentru 15 muncitori. În prezent, numărul lor a fost suplimentat la 110.

Elita Cocan, director de resurse umane a companiei, a declarat că va continua colaborarea cu instituția și anul viitor, ba chiar a spus că va solicita încă 10 muncitori în plus.

Reprezentanții penitenciarului au precizat că sunt deschiși și la alte colaborări și că pot fi contactați prin intermediul canalelor oficiale ale instituției.

